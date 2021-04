All jene, die den Gewichthebesport auf dem Radar haben, wissen, dass der gebürtige Rohrendorfer David Fischer nach einem Zerwürfnis mit dem heimischen Verband nun mit „neuem“ Namen für Bulgarien auf der Wettkampfbühne steht.

David Fischerov hat seinen Lebensmittelpunkt im Balkanstaat gefunden, wo er gemeinsam mit seiner bulgarischen Verlobten Nazik lebt. „Das Leben ist ein bisschen ruhiger und entspannter“, schildert der gebürtige Rohrendorfer, der nach seinem erfolgreichen Debüt für Bulgarien zurzeit auf Heimatbesuch bei seinen Eltern weilt. Aktuell genießt der EM-Silbermedaillengewinner die freie Zeit, von der er in Bulgarien nicht allzu viel hat. „Vor den großen Bewerben sind wir drei Monate im Trainingslager. Da stehen zwei bis drei Trainings am Programm, alles ist durchgetaktet.“ Die Trainingsbedingungen im Balkanstaat beschreibt der gebürtige Rohrendorfer als „sehr professionell, für 15 bis 20 Athleten gibt es dort sechs Trainer, Masseure und einen Doktor.“

Nach seiner ersten Medaille im ersten Bewerb für sein neues Land kann er nun durchatmen. „Ich habe mir selbst viel Druck auferlegt, weil ich gewusst habe, dass ganz Bulgarien darauf schaut, wie ich abschneide.“ Am Ende wurde es schließlich Silber, dabei wäre laut dem Gewichtheber noch mehr möglich gewesen. „Ich habe mir in der Vorbereitung einen Muskel faserriss im Adduktorenbereich zugezogen und musste drei Wochen pausieren. Die Trainingsleistungen vor der Verletzung hätten für Gold gereicht“, so Fischerov.

An Olympia 2021 darf er nicht teilnehmen, da er sich aufgrund des Nationenwechsels nicht qualifizieren konnte. Doch das große Ziel neben der WM und U23-EM heuer ist Olympia 2024: „Vorausgesetzt es kommen keine Verletzungen dazwischen, rechne ich mir 2024 schon eine Medaille aus, wenn ich ehrlich bin.“