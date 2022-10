Rookie mit Finaleinzug

Werbung

Die neunte Ausgabe des Imbacher Night-Race am Pfeningberg bot den zahlreichen Zuschauern spannende Rennen und jede Menge Motocross-Action. Unter Flutlicht erlebten die Teilnehmer des Rennens eine grandiose Stimmung. Zum neuen Champion in Imbach krönte sich der Favorit und mehrfache österreichische Staatsmeister Marcel Stauffer, der fasziniert von der Stimmung und der tollen Organisation am Pfeningberg war. „Danke für dieses coole Event. Die Zuschauer haben uns so sehr angefeuert, es war einfach toll. Ich hoffe, dass ich noch viele solche Rennen fahren kann. Danke an den MSC Imbach, dass dieses Event stattfinden konnte.“

Bei den Amateuren setzte sich Christian Schrenk (MSC Greinsfurth) vor Paul Seyr und Nico Weissmann durch. Die Jugendklasse gewann Ricardo Bauer (Schönberg Lachtal) auf der KTM. Besonders beachtlich war die Leistung des MSC Imbach-Rookies Noah Jonas auf GasGas. Der Youngster schaffte bei seinem ersten Rennen direkt den Einzug in das Jugendfinale.