Wer entlang der Steiner Donaulände spaziert, der befindet sich auf der Sepp-Puchinger-Promenade, benannt in memoriam eines legendären heimischen Sportlers, der zusammen mit seinem Trainer Franz Sika seiner Zeit in Sachen Trainingssteuerung weit voraus und noch dazu ein Naturtalent war. Zudem war der Sportlehrer kein „Kind von Traurigkeit“, wenn sich seine Weggefährten an die gemeinsame Zeit erinnern.

Den größten Coup landete Puchinger, als er seine drei Freunde Ferry Hauer, Herbert Oberleitner und Herbert Resch während der Spiele 1972 ins Olympiadorf schmuggelte. Puchinger hatte Trainingsanzüge mit der „Austria“-Aufschrift, zwei Ö-Taschen und falsche Ausweise organisiert, sodass das Trio drei Tage lang den Spielen beiwohnen konnte. In der Tragtaschen wurde übrigens Wachauer Wein eingeschmuggelt ...

Einen Tag nach der Heimreise kam es zum folgenschweren Anschlag von acht Terroristen mit anschließender Geiselnahme und Erschießung von israelischen Sportlern. Herbert Oberleitner: „Heute unvorstellbar, aber damals war es zu einfach, sich mit einer falschen Identität Zugang zu verschaffen.“

Ehre, wem Ehre gebührt. Sechs Weggefährten – Max Reiter hatte beim Fototermin „Enkerldienst“ – erinnerten sich an ihren Freund Sepp Puchinger: Franz Pauser und Kurt Weigl (vorne, v. l.) sowie Herbert Oberleitner, Herbert Resch und Ferry Hauer an der Donaulände, der „Sepp-Puchinger-Promenade“. | Bert Bauer

Seine Freunde erinnern sich gerne an einige Episoden:

Ferry Hauer, 70: „Als sportbegeisterter junger Mensch war Sepp für mich ein Hero, und ich zählte zu seinem Freundeskreis. Bei den Spielen in München lernte ich seinen Kompagnon, den Kanuten Günther Pfaff, kennen, der dann Beistand meiner Hochzeit war.“

Herbert Oberleitner: „Wir ruderten in unserer Jugend gemeinsam beim Steiner Ruderclub im Doppelzweier. Als 13-Jährige wurden wir von unserem Trainer Mundl Mayer nach Linz beordert, um angeblich Boote abzuholen. Stattdessen mussten wir stromaufwärts von Linz nach Passau rudern, wo Sepp Freunde traf. Für mich war es ein Martyrium, für ihn eine intensivere Trainingseinheit.“

Franz Pauser, 71: „Als sein Cousin verbrachten wir ab unserem vierten Lebensjahr viel Zeit miteinander. Natürlich ging es auch zum Rudern auf die Donau. Er war ein Ausnahmetalent, ich technisch wenig beschlagen, sodass ich ihn während der Fahrt oft nass spritzte. ‚Du lernst das nie!‘ war dann sein treffsicherer Kommentar.“

Kurt Weigl, 71: „Ich kam mit dem Rudern schon in meiner Heimatstadt Gmunden in Kontakt. In Krems liefen wir uns in der Schule über den Weg, er als angehender Lehrer, ich als HTL-Schüler. Nach einer Latein-Schularbeit verriet er mir: ,Et (und) am Anfang und est (ist) am Schluss habe ich verstanden, dazwischen nichts!‘ Ich saß auch oft im Vierer mit ihm im Boot, was ihn zu folgendem Kommentar veranlasste: ,Ihr kummt’s nie zu ana Regatta!‘ Immerhin war ich dann 12 Jahre Obmann des Steiner Ruderclubs.“

Herbert Resch, 69: „Wir gingen gemeinsam zur Schule. Puchi fuhr stets mit dem Rad zum Unterricht. Bei der Matura musste ich ihn mit mei-nem Puch-500-Geschoß abholen, sonst wäre ja sein Anzug schmutzig geworden.“

Max Reiter, 72: „Wir schwitzten auch viel in seinem Keller im Trockenen, bis ich berufsbedingt zurückstecken musste. Sepp fand in Linz mit Manfred Krausbar seinen kongenialen Partner. Ich verlegte mich aufs Zillenfahren und profitierte als 30-facher Staatsmeister in dieser Disziplin von meiner guten Rudertechnik.“