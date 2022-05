Krems und Melk: Premiere für Fusionsteam „Rugby Wachau“

Werbung

Der 14. Mai 2022 wird den Wachauer Rugbyclubs Krems und Melk in bester Erinnerung bleiben. Zum ersten Mal standen die beiden Teams als „Rugby Wachau“ gemeinsam auf dem Feld. Als Gegner für das geschichtsträchtige Freundschaftsspiel hatten die Verantwortlichen „eine starke B-Mannschaft“ der Vienna Celtics gewonnen. Die fusionierte Wachauer Auswahl und die Celtics aus der Bundeshauptstadt agierten in der ersten Spielhälfte vor allem mit harten Forward-Spielzügen. Für die Wachauer konnten Moritz Rados und Valentin Lechner anschreiben, mit einer 19:10-Führung ging es für beide Teams in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte ließ die neu formierte Truppe ihr Potenzial sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Punktetafel aufblitzen. Vor allem der Mann des Spiels, Francesco Palombi, und Ali Sina Hossanini bewiesen ihre Agilität und tanzten die Celtic-Verteidiger förmlich aus. Das erste Spiel der fusionierten Rugbymannschaft endete mit einem 38:16- Sieg gegen die Vienna Celtics.

Als Initiator für das Freundschaftsspiel wirkte Coach Terry Summerfield, der sowohl als Übungsleiter der Kremser als auch der Melker Mannschaft fungiert. „Es ist großartig, erstmals als gemeinsames Team vor so vielen Fans zu spielen. Beide Wachauer Clubs haben passionierte SpielerInnen, die Rugby leben und lieben und gemeinsam können wir großartige Dinge erreichen. Hoffentlich ist dies der Start einer erfolgreichen Zusammenarbeit“, war der Coach begeistert.