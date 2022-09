Rugby, ein Sport für jedermann

Werbung

In Österreich zählt Rugby zu den Randsportarten. Ein Blick über die Landesgrenzen hinweg zeigt, dass sich der Sport immer größerer Beliebtheit erfreut und eine der populärsten Sportarten ist. Die Grundzutat für den Erfolg im Rugby ist einfach. Es ist ein Sport für jedermann – egal ob dünn, dick, groß oder klein, durch die vielfältigen Aufgaben und Spielsituationen benötigt eine Rugbymannschaft eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielertypen in ihren Reihen.

Auch den Ruf als brutale Sportart hat die österreichische Randsportart zu Unrecht. Statistisch gesehen ist das Verletzungsrisiko im Rugby kaum höher als beim Fußball, der wohl beliebtesten Ballsportart unseres Landes. Ein strenges Regelwerk und gemeinsame Werte wie gegenseitiger Re spekt, Kameradschaft, Integrität und Solidarität formen den einzigartigen Spirit in der Rugby-Szene.

Diese Werte verkörpert der Rugby Union Club Krems (RUCK) seit dem Jahr 2003, als der Verein von Studenten gegründet wurde. Der RUCK ist einer von drei Rugbyvereinen im größten Bundesland Österreichs. Die „Schwarzgelben“ sind aktuell bei den Herren im olympischen Format (7‘s) und dem „Rugby 10‘s-Bewerb“ vertreten, auch die Damen treten in der höchsten nationalen Spielklasse an.

Der Bezirksverein zählt aktuell rund 35 Mitglieder und ist stetig auf der Suche nach interessierten Spielern. Am 28. September lädt die Rugby Union zum Schnuppertraining. Der Nachwuchs (18 bis 19 Uhr) sowie alle Erwachsenen (19 bis 20.30 Uhr) sind herzlich eingeladen, den Sport kennenzulernen. Im Anschluss lädt der RUCK zu Pizza und Getränken.