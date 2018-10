Bei der 2. Internationalen ATUS-Graz-Sprint-Challenge 2018 regnete es wiederholt zahlreiche Medaillen für den USVK Schwimmverein Krems. Im international hochkarätigen Teilnehmerfeld mit Athleten aus Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei sicherte sich der heimische Schwimmverein insgesamt 15 Stockerlplätze.

Susanne Bierbaum schwamm über 200 Meter Lagen und 50 Meter Brust zur Goldmedaille in der Jugendklasse III und holte sich zum Schluss außerdem noch Bronze über die 50 Meter Schmetterling ab. Für Franziska Kellner gab es in derselben Klasse Gold über 50 Meter Schmetterling sowie je Platz zwei in den Disziplinen 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil.

Eine weitere Medaille für die Kremser Mädchen gewann Emilia Steger, die in der Jugendklasse II Rang drei über 50 Meter Brust erschwamm. Bei den Burschen war es wieder einmal Nicola Waldschütz, der für Edelmetall sorgte. Er sicherte sich die Goldmedaille über 50 Meter Rücken sowie Silber über 50 Meter Freistil. Vereinskollege Jan Melzer stieg in der Juniorenklasse über 100 Meter Freistil auf das Dreierstockerl.

Neben den starken Nachwuchsleistungen sorgte eine weitere Kremserin für eine regelrechte Sensation: Ursula Altmann ging in der Kategorie Masters an den Start und kürte sich in gleich fünf Disziplinen (50 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil sowie 100 Meter Lagen) zur überlegenen Siegerin.