Michael Mörth schnuppert internationale Luft

Werbung

Um internationale Wettkampferfahrungen zu sammeln, reiste der Kremser Schwimmverein ins ungarische Sopron, wo ein internationales Meeting anstand. Bei der dritten Auflage des Löver-Cups standen mehr als 500 Teilnehmer am Start. Das Feld umfasste Schwimmer aus Ungarn, Deutschland, der Slowakei, Aserbaidschan und Österreich. Geschwommen wurde in einer Schwimmhalle mit zehn Bahnen zu 50 Metern.

Michael Mörth und seine Schwimmkollegen nutzten die Chance, internationale Wettkampfeindrücke zu sammeln und sorgten auch für beachtliche Leistungen. Mörth (Jahrgang 2012) erreichte in seiner Paradedisziplin, im 400-Meter-Freistil-Bewerb, die Silbermedaille.

Seine Teamkollegen des Kremser Schwimmvereins konnten sich in Ungarn über keinen Podestplatz freuen. Neben zahlreichen undankbaren Plätzen konnten allerdings alle Schwimmer des Kremser Vereins persönliche Bestzeiten erreichen und sich somit für die österreichischen Nachwuchsmeisterschaften im Sommer in St. Johann in Tirol qualifizieren.