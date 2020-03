Der Schwimmverein Krems feierte erneut viele Erfolge. Bei der 2-tägigen niederösterreichischen Hallenlandesmeisterschaft in der Badearena Krems versammelten sich 250 Teilnehmer aus 13 Schwimmvereinen, um die begehrten Medaillen zu erschwimmen.

Einer stach dabei besonders heraus: Nicola Waldschütz erbrachte eine Top-Leistung für den Kremser Verein. Obwohl er gesundheitlich angeschlagen war, erreichte er über 50 Meter im Rückenschwimmen die Goldmedaille. Er krönte sich damit gleichzeitig zum niederösterreichischen Landesmeister. Neben diesem Titel konnte er weiters eine Bronzemedaille ergattern.

Auch die restlichen Athleten erbrachten sehenswerte Leistungen. Sophie Madler krönte sich in der Jugendklasse I zur vierfachen Goldmedaillengewinnerin. Sie stand in den Disziplinen 100, 200 und 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen ganz oben auf dem Podest. Die Schülerklasse IV dominierten Annika Sontag und Susanne Bierbaum. Sontag krallte sich über 50 und 100 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil jeweils Gold. Bierbaum siegte über 200 Meter Brust und sicherte sich damit gleichzeitig den niederösterreichischen Vizelandesmeistertitel.

Cara Spaun erschwamm in der Jugendklasse III die Goldmedaille über 200 Meter Freistil. Eine ganz besondere Auszeichnung wurde Annika Sontag zuteil: Sie erhielt den Ehrenpreis als beste Schwimmern in ihrer Wertungsklasse. Die Athletinnen Victoria Egger, Cara Spaun, Annika Sontag, Sophie Madler, Viola Steger und Katharina Tremmel konnten im Rahmen dieser Meisterschaft Limits für die österreichischen Nachwuchsmeisterschaften Mitte März in Graz erschwimmen.