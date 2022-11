Richtungsweisendes Turnier für Golf-Ass Norah Sofie Seidl

Werbung

Die beste Golf-Amateurin Österreichs, Norah Sofie Seidl, nahm Ende Oktober an dem „International Spanish Ladies Stroke Play Championships“ teil. Für die 18-Jährige war das Turnier richtungsweisend im Hinblick auf ihre Stellung im internationalen Feld.

Bei warmen Temperaturen durften nur die 77 besten Amateurinnen Europas an den Start gehen. Bereits die Proberunde spiegelte die Qualität des Turniers wider – beste Wetterbedingungen brachten schnelle Grüns, tolle Fairways und gefährliche Roughs.

Strategische Fehler im Matchplan

Die Stratzingerin konnte an beiden Tagen gutes Golf abrufen und schaffte es dadurch am zweiten Spieltag mit einer 71er- Runde souverän in den Cut. Damit erreichte Seidl ihr persönliches Turnierziel und ging auf Rang 24 in die Finalrunde. Durch strategische Fehler im Matchplan konnte Seidl nicht mehr an die Leistungen der Vortage anknüpfen und verpasste eine Rangverbesserung.

„Das Turnierwochenende hat mir gezeigt, dass ich mit den Top-Golferinnen Europas durchaus mitspielen kann. Es zeigte mir aber auch, dass ich über dem Winter an meiner Konstanz und hart an meinem Spiel arbeiten muss“, so das Resümee der Junggolferin Norah Seidl. Für die 18-Jährige geht es nun in die Winterpause. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt der Amateurgolferin jedoch nicht, denn nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison.