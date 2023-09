Eischer mit perfekter Skirollersaison

Nach den beiden Siegen in Hopfgarten und am Salzburgring Ende August stand für Langlauf-Ass Elias Eischer die NÖ-Skirollertour auf dem Programm. Dabei wurden drei Rennen absolviert, die allesamt zum Pletzer Resort Austria Cup zählten. Den Start machte das Klassikrennen mit einer Distanz von 8,7 Kilometern auf die Hohe Wand. Bereits nach fünf Kilometern konnte sich der Athlet des USC Atomic St. Leonhard von seinen Konkurrenten leicht absetzen. Eischer beendete das Rennen auf dem ersten Platz mit 15 Sekunden Vorsprung auf den Salzburger Niklas Walcher.

Das zweite der drei Rennen fand in Maiersdorf statt. Beim 17 Kilometer langen Skatingrennen konnte sich der Höbenbacher in der ersten von drei Runden mit hohem Tempo vom restlichen Teilnehmerfeld absetzen. In der Folge lief Eischer ein einsames Rennen an der Spitze und erreichte mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf den Niederösterreicher Til Koglbauer das Ziel. Nach zwei perfekten Rennen wollte Eischer nun das „Triple“. Den Abschluss der Tour machte ein Sprint über 1,7 Kilometer. Bereits im Prolog demonstrierte der 16-Jährige seine gute Form und erzielte Laufbestzeit in der U18-Altersklasse. Im Finale liefen die schnellsten vier Athleten gegeneinander. Auf der Zielgeraden stellte Eischer seine Sprintqualitäten unter Beweis und überquerte mit etwas weniger als zwei Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz die Ziellinie.

Der USC-Atomic-St.-Leonhard-Athlet machte mit insgesamt fünf Siegen in fünf Rennen die Skirollersaison perfekt und gewann die Pletzer-Resort-Aus- tria-Cup-Wertung überlegen. Das Ende der Skirollersaison markiert gleichzeitig auch den Beginn der Wintervorbereitung. Bereits in dieser Woche geht es für Eischer ins Trainingslager nach Oberhof, wo in einer Skihalle das erste Mal auf Schnee trainiert wird. Das große Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Jugendwinterspielen Ende Jänner in Südkorea.