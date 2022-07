Bereitschaft für neue Kremser Halle ist gegeben

Werbung

Es ist ein offenes Geheimnis, dass den Handballern des UHK Krems langsam, aber sicher der Platz ausgeht. So erfreulich der stetige Ausbau der Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren ist, so sehr stößt der Verein bei den ihm zur Verfügung stehenden Trainingsmöglichkeiten in den Sporthallen Krems und Langenlois ans Limit.

Den Ruf nach zusätzlichen Möglichkeiten gibt es schon länger, bis vor Kurzem schienen die bereits vorhandenen Architektenpläne aber in einer Schublade zu verstauben. Erst jetzt kommt wieder Bewegung in die Thematik.

Sportstadtrat Albert Kisling, der zwar nur mehr bis zur Gemeinderatswahl am 4. September im Amt ist, jedoch bis dahin intensiv weiterarbeiten möchte, teilt den Wunsch des UHK, am Areal der „alten“ Badearena (2023 startet der Neubau) eine Trainingshalle zu errichten. Michael Weiß, Geschäftsführer der Kremser Immobiliengesellschaft (KIG), habe seitens des Magistrats inzwischen die Gespräche mit den beteiligten Stakeholdern aufgenommen, erzählt Kisling.

Bereits potenzielle Standorte besichtigt

Gute Nachricht: Nach wie vor als Geldgeber für die Halle an Bord ist Erich Erber, der Hauptsponsorenvertreter des UHK Krems. Seine Firma, die SAN Group mit Sitz in Herzogenburg, teilt auf Anfrage der NÖN mit, dass „in den vergangenen Monaten einige potenzielle Standorte besichtigt sowie diverse Gespräche mit Grundeigentümern, Behörden und anderen Stakeholdern geführt wurden, es bis dato jedoch keine Entscheidung, ob die Halle überhaupt gebaut wird, geschweige denn wo oder wann“ gebe.

Vereinbart soll laut Kisling sein, sollte tatsächlich das Badearena-Areal als Standort auserkoren werden, dass der Grund im Besitz der Stadt bleibt und sie für die Wartung und die Betriebskosten der Halle aufkommt. Geplant sei außerdem, dass auch andere Vereine und Schulen als Nutzer profitieren.

Reibungspunkte gibt es nach wie vor wegen des Zeitplans. Während Kisling eine Errichtung vor Fertigstellung des neuen Bades im Sommer 2025 ausschließt, kann es UHK-Präsidiumsmitglied und FPÖ-Gemeinderat Christoph Hofbauer nicht schnell genug gehen: „Seit Jahren schafft es die Kremser Stadtregierung nicht, eine geeignete Fläche für die durch Herrn Erber gesponserte Trainingshalle bereitzustellen. Das ist für eine Sportstadt ein absolutes Armutszeugnis.“

Erfreulicher Nebenaspekt in der Gesamt-Debatte: Unabhängig davon, ob eine Trainingshalle am Bad-Areal errichtet wird, sind die drei Beachvolleyball-Plätze am Gelände gesichert. Ersatz-Courts an anderer Stelle des Freibad-Bereichs seien möglich und auch budgetiert, so Kisling. Zuvor waren der Beachvolleyballverein und die Schulen von seiner Ankündigung, die drei Sand-Plätze müssten für eine etwaige Trainingshalle weichen, überrascht worden.