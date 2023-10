„Asyl“ bis Ende des Jahres ist fix

Die Trainingseinheiten der Union Sportakrobatik Krems sind zumindest bis Ende des Jahres gesichert. Der Verein, der wegen des schlechten Zustands der Sporthalle in Oberbergern seine Heimstätte verloren und vorübergehend Zuflucht in den Kremser Österreichhallen gefunden hatte, hat vor wenigen Tagen Ausweichquartier im Stadtsaal bezogen, wo auch bereits der 14x14 Meter große Sprungboden verlegt wurde und nun sechs Mal pro Woche Trainings für die rund 200 Mitglieder stattfinden.

„Die Zusammenarbeitfunktioniert wirklich gut, wir sind froh, dass das geklappt hat“, sagt Kornelia Kozyga, die Obfrau der Union Sportakrobatik Krems. Möglich ist die Überbrückungslösung in dem der Familie Becker gehörenden Saal dank der finanziellen Unterstützung der Stadt, die dem Verein die halben Mietkosten per Subvention erstattet. „Die Union Sportakrobatik Krems ist einer unserer erfolgreichsten Kremser Vereine – sowohl im Breiten- und Gesundheitssport als auch im Leistungssegment. Es freut mich sehr, dass wir dem Verein per einstimmigem Beschluss im Stadtsenat ein nahtloses Weitertrainieren in nächster Zeit unbürokratisch ermöglichen können“, sagt Sportstadträtin Bernadette Laister.

Die Finanzierung für die restlichen Wintermonate ist noch offen, die Budgetverhandlungen der politischen Stakeholder starten erst.