Die Kremser Vizestaatsmeisterinnen Celina Loidl und Ella Stiglitz turnen erst seit einem Jahr zusammen, wobei die Harmonie der beiden eine lange Trainingspartnerschaft vermuten lässt.

Die Weltmeisterschaft in Genf war die erste gemeinsame Teilnahme bei einem internationalen Turnier, und die beiden schafften es prompt, auf sich aufmerksam zu machen. Unter 22 teilnehmenden Formationen erreichten sie mit zwei gelungenen Küren das Finale, in dem sie mit Stolz ihr Heimatland Österreich vertraten. Im Finale boten Stiglitz und Loidl eine nahezu fehlerfreie Darbietung, welche am Ende den achten Gesamtrang bedeutete.

„Wir sind alle sehr stolz auf unsere Mädels und freuen uns mit ihnen über diese Finalteilnahme, die bis dato einzigartig in Österreich ist“, meint Trainerin Daniela Maurer zufrieden.