Union Krems: Solide Vorstellungen in Aserbaidschan

Acht Teams stark war die österreichische Delegation bei den „World Age Group Competitions“ der Sportakrobatik in Baku. Drei Formationen stellte die Union Sportakrobatik Krems.

Bei den Damenpaaren in der Altersklasse 12-18 gingen die WM-Finalistinnen vom Jahr 2021, Ella Stiglitz und Celina Loidl, an den Start. In einem starken Teilnehmerfeld klassierte sich das eingespielte Duo auf dem 18. Platz. Katharina Gallauner und Eila Haydn, die erst seit September miteinander trainieren, landeten bei ihrem WM-Debüt in der AK 13-19 auf Rang 14. Jimena Wagensonner, Lena Ulrich und Svenja Maglock (Damengruppen 13-19) schlossen ihr drittes Großereignis auf Platz 22 ab. „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Sportlerinnen, die trotz einer herausfordernden Vorbereitung ihre Leistungen abrufen konnten“, resümierten die Trainerinnen Veronika Speer, Jasmin Pflügl und Daniela Maurer zufrieden.