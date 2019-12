In der Römerhalle in Mautern standen in der vergangenen Woche Vereinsfunktionäre und Sportler im Zentrum. Für herausragende Arbeit im Verein und besondere sportliche Leistungen wurde das Sportehrenzeichen des Landes Niederösterreich verliehen.

Franz Aschauer Bruder David erhielt für seine insgesamt schon neun Staatsmeistertitel das silberne Ehrenzeichen.

„Die Vereinsfunktionäre sorgen mit ihrem außergewöhnlichen Einsatz und ihrer Leidenschaft dafür, dass Sportvereine funktionieren. Dadurch sind sie für mich ein wichtiges Fundament, sowohl für den Breiten- als auch Spitzensport, und ein essenzieller Partner für die Umsetzung unserer Sportstrategie“, sagte Sportlandesrätin Petra Bohuslav.

Von 112 geehrten Damen und Herren kommen gleich neun aus dem Bezirk Krems. Zwei davon an eine Familie: Gewichtheberin Sarah Fischer erhielt für ihren Vizeeuropameistertitel Gold, Bruder David Silber. In Gold glänzte auch Oswald Müllner vom Union Karateklub Langenlois für seine 40-jährige Trainertätigkeit.