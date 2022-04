Sensationserfolg bei WM in Italien für Kremser Sportfischer

Werbung

Bei der Feederweltmeisterschaft im Sportfischen im italienischen Loreo am Canal Bianco erreichte der Kremser Jürgen Ihm mit seinem Team (ASV Austria) die Bronzemedaille und schaffte damit eine wahre Sensation.

Bei seiner sechsten Teilnahme an einer WM reisten Ihm und sein Team (Stefan Hemmert, Florian Pfandl, Rainer Burger, Peter Schneider und Steffi Praxmarer) schon zwei Wochen vor dem Großereignis an den Austragungsort, um die Gegebenheiten kennenzulernen und sich auf das Wasser einzustellen. Vor dem Start der Weltmeisterschaft standen fünf Tage Training an, in denen Ihm und sein Team Zeit für das Feintuning hatten.

Die Klubweltmeisterschaft ging dann über zwei Tage. Am ersten Bewerbs tag landete Ihm mit seinem ASV auf dem überragenden dritten Rang. Diesen Sensa tionserfolg ließen sich die heimischen Sportfischer nicht mehr nehmen und verteidigten die Bronzemedaille am zweiten und letzten Bewerbstag.

Sensation für den Angelsport in Österreich

Die Bronzemedaille bedeutet für den österreichischen Angelsport eine wahre Sensation, denn die Mittel sind im Vergleich zu den Topnationen mehr als nur bescheiden. „Die führenden Nationen in dieser Sportart sind Holland, England, Italien und viele mehr. Die haben teilweise ganz andere Voraussetzungen, auch in finanzieller Hinsicht. Ich kenne englische oder holländische Sportfischer, die bekommen ein Auto und vieles mehr“, schildert Jürgen Ihm.

Das nächste Großereignis steht für den Kremser Anfang Juni an, wenn die Staatsmeisterschaften am Programm stehen. Dort erhofft sich der 45-Jährige einen Platz unter den Top fünf, welcher die Qualifikation für die Nationenweltmeisterschaft in Belgien bedeuten würde.