Ein Leben für den Verein

Auch wenn sie immer weniger werden, es gibt sie doch noch: die Menschen, die ihr Leben dem Fußball verschrieben haben und unzählige Stunden für „ihren“ Verein leisten, obwohl sie nicht mehr selbst auf dem Platz stehen. Ehrenamtliche Funktionäre, die das Rückgrat des in den vergangenen Jahren stark gebeutelten Vereinswesens bilden.

Völlig unberührt von jeglichen Erschütterungen scheint ein Mann, der mittlerweile wie kaum ein anderer in der Region mit einem bestimmten Verein in Verbindung gebracht wird. Die Rede ist dabei kurioserweise weder von einem Trainer, noch Obmann oder Präsidenten. Alfred Traht ist „nur“ Sportlicher Leiter, in dieser Funktion und für die Leistungsstufe, auf der der SV Haitzendorf seit Jahren unterwegs ist, aber ein echtes Unikat.

Seit über 20 Jahren verantwortet er die Personalpolitik des aktuell in Niederösterreichs höchster Liga spielenden Traditionsvereins. Traht verhandelt mit Spielern anderer Vereine, Traht verlängert und beendet Verträge mit eigenen Spielern, Traht ist das Sprachrohr des Vereins nach außen. Und kommt es einmal vor, dass die Mannschaft nach sportlichem Misserfolg in der Schusslinie steht, wer stellt den breiten Rücken hin? Traht.

Es ist ein Name, der wie kein zweiter die 77-jährige Geschichte des SV Haitzendorf prägte. Schon Papa Alfred senior war über Jahrzehnte für den Verein aus der Katastralgemeinde von Grafenegg tätig, darunter über 20 Jahre lang als Obmann. Wenig verwunderlich, dass der Sohnemann im zarten Alter von sechs Jahren seine ersten Fußballschuhe schnürte und mit 15 schon in der Kampfmannschaft debütierte – damals noch in der zweitniedrigsten Leistungsstufe.

Als ein für seine Robustheit gefürchteter Mittelstürmer gelang Traht der sportliche Durchmarsch bis in die 1. Landesliga, ehe ihn eine schwere Verletzung mit knapp 30 Jahren zum Karriereende zwang. Noch unter seinem Vater als Obmann sammelte der heute 53-Jährige erste Erfahrungswerte als Sportlicher Leiter.

Eine Beziehung, die gerade in den Anfangsjahren nicht immer friktionsfrei ablief. „Da gab es schon Reibungspunkte. Eine Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn auf nicht-familiärer Ebene ist immer schwierig. Er war damals fast so etwas wie ein Alleinherrscher, einen Vorstand gab es nur, einfach damit es ihn gibt“, erzählt Traht. Heute sei das ganz anders. Entscheidungen werden im Konsens eines vier- bis fünfköpfigen Führungsteams besprochen.

Die Motivation, die Traht mit einer privat bedingten zweimonatigen Unterbrechung seit über 20 Jahren als sportlicher Architekt beim SV Haitzendorf hält, entspringt zu einem hohen Maß dem Verantwortungsbewusstsein, das ihn auszeichnet. Verantwortungsbewusstsein jenem Verein gegenüber, den wie kaum ein Zweiter in der Region das familiäre und kameradschaftliche Umfeld auszeichnet. „Der Draht zu den Spielern, selbst der zu denen, die uns schon lange verlassen haben, ist einmalig.“

Haitzendorf, das ist in Zeiten der Funktionärskrise ein gallisches Dorf. Trotzdem blickt Traht mit Argwohn auf die Entwicklungen rundherum: „Die Krise wird sich noch verschärfen, weil es sich keiner mehr antun will!“