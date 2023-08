Arbeit im Fußballverein: Mehr als nur 90 Minuten

Im Sepp-Doll-Stadion haben wir ein alt eingesessenes Team, welches aus ungefähr 50 Personen besteht.“ Jeden Montag erstellt Georg Stierschneider, Vorstandsvorsitzender des Kremser Sportclubs, den Fahrplan für die aktuelle Woche. Das Rekrutieren der Kantinen- sowie VIP-Club Helfer und Ordner steht auf dem Programm. Seit einiger Zeit geht auch ein aufgestocktes Fanartikel-Sortiment über den Ladentisch. Kein Kopfzerbrechen mehr bereiten Stierschneider zu diesem Zeitpunkt die Patronanzen und Ballspenden. Abnehmer sind schon im Vorfeld des laufenden Meisterschaftsbetriebs gefunden worden.

Auch langfristig vereinbart sind im Regelfall die gastronomischen Angebote für den VIP-Bereich. „Ich bin in der glücklichen Lage, dass unser Team super eingespielt ist und ich auf jeden zählen kann“, erzählt Stierschneider. Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Besucher können beim Traditionsverein ohne übermäßigen vorab-Aufwand durchgeführt werden. Außer den Kantinenhelfern, die für ihr Engagement geringfügig entschädigt werden, geht beim Regionalligisten alles ehrenamtlich über die Bühne.

Für Gerhard Pemmer, Obmann des SV Droß, erzeugte Corona Aufbruchsstimmung. Foto: privat

Ähnliche Aufgaben, nur unter gänzlich anderen sportlichen Rahmenbedingungen, hat auch der SV Droß in der 2.Klasse Südliches Waldviertel/Wachau, in der untersten Amateurliga, zu bewältigen. Kantine, VIP-Club, Weinstand sowie der Eingang müssen mit einem Helferteam besetzt werden. Obmann Gerhard Pemmer befindet sich aktuell in einer komfortablen Situation: „Wir haben ein super Team, das durch die vielen Jungen im Vorstand vorangetrieben wird.“ Die Droßer leben von einer gut aufgestellten Nachwuchsabteilung, in der nicht nur Harmonie herrscht, sondern die auch stets neue Funktionäre für den Erwachsenenbereich hervorbringt. Hinzu kommt Pemmers gutes Gespür für die eigenen Leute. „Dadurch, dass mich mittlerweile alle gut kennen, traut sich eh keiner mehr Nein zu meinen Aufforderungen zu sagen“, ergänzt der 66-Jährige augenzwinkernd.

Verschiedene Ansichten haben die beiden Obmänner beim Blick auf das Thema Corona. Pemmer ist der Meinung, dass es durch die Pandemie und die mit ihr einhergehenden Einschränkungen keine nachhaltig negativen Veränderungen gab, im Gegenteil: „Vor ein paar Jahren hat sich in der Führung des Vereins einiges geändert. Seit Corona läuft es im Vorstand sowie mit Veranstaltungen und Zuschauerzahlen deutlich besser.“

Stierschneider blickt auf die lange Pause deutlich skeptischer zurück. Der Aufstieg in die Regionalliga, der dritthöchsten österreichischen Spielklasse, vor einem Jahr, sei zu einem wirtschaftlich ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, da man damals den Erfolg nicht wirklich gespürt habe. „In Summe gehen die Leute einfach auf weniger Veranstaltungen seit Corona.“ Ein daraus folgendes Problem sieht der 53-Jährige im Finden von neuen Mitstreitern für das Helferteam, das beim KSC zu einem großen Teil seit Jahren unverändert ist.