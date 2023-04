Grünes Licht im zweiten Anlauf

Werbung

Nun also doch: Der Gemeinderat der Stadt Krems beschloss im zweiten Anlauf eine finanzielle Unterstützung für die Schaffung eines Sport-Kompetenz-Zentrums. Mandatare aller Parteien stimmten dem von der ÖVP eingebrachten Vorhaben in einer Sitzung vergangene Woche zu. Noch im Februar hatte der Gemeinderat den Tagesordnungspunkt auf Initiative der FPÖ abgesetzt. Die von nahezu allen Fraktionen geäußerten Hauptkritikpunkte waren damals die Fußball-Lastigkeit und angebliche Unausgegorenheit des Projekts.

Dass die Stadt beginnend mit 2023 nun doch auf fünf Jahre jeweils 30.000 Euro an den inzwischen gegründeten Verein ausschüttet, erachten die anfangs skeptischen Mandatare als „Vertrauensvorschuss“, wie es NiK-Gemeinderat Robert Simlinger formulierte. Für die Bürgermeisterpartei SPÖ meinte Sportsprecherin Alexandra Ambrosch: „Einige Dinge sind verändert worden. Ich bin dafür, dem Projekt eine Chance zu geben. Man kann nicht alles ganz genau planen. Vorschusslorbeeren ja, sollten die Erwartungen aber nicht zutreffen, muss man schauen.“ Für den neuen FPÖ-Stadtrat Christoph Hofbauer, der im Vorstand des UHK Krems sitzt, blieben viele Fragen offen: „Wie wird der polysportive Ansatz umgesetzt und wie wird mit den Mitgliedsbeiträgen umgegangen?“

Um Klärung dieser Punkte bemüht war bereits im Vorfeld einer der Ideengeber des Projekts, Jürgen Kreitner. Der Kremser Fitnessstudiobetreiber betrieb gemeinsam mit Sportstadträtin Bernadette Laister Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit bei den politischen Verantwortungsträgern. Sein Ziel ist es, „Kinder über den Fußball abzuholen, weil das die populärste Sportart ist, die Trainings aber vielfältig zu gestalten.“ Bis dato sind bei dem Projekt mit dem Kremser SC, dem SV Rehberg und dem 1. FC Union Stein ausschließlich Fußballvereine an Bord. Sie sollen das Sport-Kompetenz-Zentrum mit Sockelbeiträgen gestaffelt nach der Ligazugehörigkeit finanziell unterstützen.

Sich und ihre Ideen vorstellen will das Team um Kreitner, Obmann Andreas Gusenbauer und Cheftrainer Patrick Schuch bei einem Kick-off-Meeting im Juni, eine ebenfalls für Juni geplante Informationsveranstaltung soll den Pool an teilnehmenden Vereinen erweitern. Geplant ist, dass innerhalb von zehn Jahren rund 600 Kinder und Jugendliche über das Projekt zum Sport gebracht werden, außerdem soll der Frauen- und Mädchenfußball in Krems etabliert werden.