Dass ausgerechnet vier Kremser, die einst in der Südstadt im giftgrünen Westwien-Jersey aufgelaufen waren, dieser Partie entscheidend ihren Stempel aufgedrückt haben, musste für die Gastgeber besonders schmerzlich sein.

Der Scharfschütze. Jakob Jochmann warf sich diesmal gegen seine Ex-Kollegen den Frust von der Seele. Vater Wolfgang, in den 80ern ein Schlüsselspieler der Wachauer, verfolgte mit Genugtuung die Vorstellung seines Sohnes: „Jakob bekam bei Westwien nur marginale Spielzeit, dann bot sich ein Wechsel in die Wachau an. Und es hat sich ausgezahlt.“

Die Rückversicherung. Auch Gregory Musel brachte sein altes Team vor allem in Hälfte eins zur Verzweiflung. Taktikfuchs Ibish Thaqi hatte ihm vor dem früheren Westwiener Michal Shejbal den Vorzug gegeben: „Gregory hat die Wurfmuster seiner alten Mitspieler noch alle im Kopf.“

Das Defensiv-Bollwerk. Bleiben noch Fabian Posch und Gabor Hajdu, die im UHK-Abwehrzentrum vor allem im ersten Spielabschnitt Luke dicht machten.

Krems sorgt schnell für klare Verhältnisse

Die Moser, angefeuert vom mitgereisten lautstarken UHK- Anhang, legten wie aus der Pistole geschossen los und führten nach sieben Minuten bereits mit 6:1. Auch die von Westwien-Coach Roland Marouschek bevorzugte 3-2-1-Deckungsformation stellte die „Rot-Gelben“ vor keine sonderlichen Probleme. Nach einem kurzen Atemholen – die Heimischen kamen auf 6:7 heran – legten Simek & Co wieder einen Zahn zu und schienen kurzfristig schon auf einen Kantersieg zuzusteuern (23:17 in Minute 44).

Die „Giftgrünen“ bewiesen Kämpferqualitäten und nützten die nachlassende Konzentration der Wachauer zu einer kleinen Aufholjagd. Der Braten war aber bereits gegessen. Mehr als zu einer kosmetischen Korrektur des Resultats reichte es nicht mehr.

„Nach der hohen Führung war es verständlich, dass bei den Burschen ein wenig die Konzentration nachgelassen hat“, nahm Thaqi seine Schützlinge ob der Schwächephase nach der Pause in Schutz. Dabei am auffälligsten: die suboptimale Wurfausbeute der UHK-Flügelzange.