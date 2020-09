Am 6. März bestritten die Kremser ihr letztes Meisterschaftsspiel vor dem Corona-Lockdown auswärts gegen die Fivers. Am Freitag geht es mit dem Heimspiel gegen Schwaz unter besonderen Voraussetzungen offiziell wieder los. Marko Simek machte sich Gedanken über eine Saison, die völlig anders als alle früheren sein wird.

Die Favoriten. Auch Krems wurde von der Konkurrenz neben Hard und den Fivers oft genannt. Wir wollen vorne mitmischen, werden uns aber selbst aufgrund des großen Umbruchs in der Mannschaft nicht gleich unter Druck setzen lassen.

Auftaktgegner Schwaz. Die Tiroler sind keinesfalls zu unterschätzen, haben nun mit dem Ex-Kremser Gerry Zeiner den Spielmacher der Nationalmannschaft in ihren Reihen. Dazu kommen noch starke Spieler will Goalie Alialeksei Kishov oder Routinier Richard Wöss.

UHK-Team neu. Es wird noch einige Zeit dauern, bis alle Automatismen voll greifen. Die Neuen haben sich bereits bestens integriert. Glendža spricht schon gut Deutsch. Zusätzlich erhalten die Legionäre Deutsch-Unterricht von unserer Funktionärin Heidi Achleitner. Deutsch hat vor Englisch in der Kommunikation Vorrang. Natürlich kann es vorkommen, dass ich in einer Stresssituation kurzfristig dem Kameraden eine Anweisung in Serbokroatisch erteile.

Covid-19. Die Test waren sicherlich unangenehm, aber der gesamte Kader hat sich strikt an die Regeln gehalten, sodass uns die Maßnahmen nicht sonderlich eingeschränkt haben.

Stimmung in der Halle. Es wird spannend, ob alles am Freitag wie geplant über die Bühne geht. Dass es nicht so emotional und laut wie gewohnt zugehen dürfte, sehe ich als keinen besonderen Nachteil, denn umgekehrt wird auch die Konkurrenz bei ihren Heimspielen vor einer ähnlichen Situation stehen. Ganz wichtig wird aber sein, dass sich unsere Fans punkto Corona-Regeln diszipliniert verhalten. Dieses Match wird daher ein zukünftiger Gradmesser des heimischen Indoor-Sports sein.