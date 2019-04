Durch den Auswärtserfolg in Graz sind die „Rot-Gelben“ nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen und können nun als spielfreie Mannschaft im Schlussdurchgang vorerst einmal tief durchatmen.

Den Spielern wird die Pause bis zum Final-Four in drei Wochen guttun. Trainer Ibish Thaqi, Sportlicher Leiter Werner Lint und Co Steve Hanko werden sich aber intensiv mit dem möglichen zukünftigen Gegner befassen. Die endgültige Entscheidung muss spätestens 72 Stunden – sprich drei Tage nach dem Schlusspfiff der finalen Bonusrunde – fallen.

„Wir haben jetzt zehn Tage Zeit, uns darüber den Kopf zu zerbrechen, und können am kommenden Wochenende noch einmal alle unsere zukünftigen Gegner genau in Augenschein nehmen“, will Trainer Thaqi noch keine Prioritäten erkennen lassen. Ein Team schloss er aber jetzt schon definitiv als Viertelfinalgegner aus: die Fivers.

Horst Sommer Fixgröße. Jakob Jochmann glänzte in Graz einmal mehr als sicherer Siebenmeterschütze, zog gekonnt die Fäden im UHK-Angriffsspiel und ist für den neuen Teamchefs Aleš Pajović zukünftig auch eine Option als Spielmacher für die Nationalmannschaft.

Wer kommt nun in Frage? Ferlach, Schwaz oder Bregenz.

HC Ferlach

Die Kärntner mit routinierten Slowenen in ihren Reihen, darunter Shooter Dean Pomorisac, können jeden Gegner in Verlegenheit bringen. Die Wachauer behielten im Grunddurchgang aber in beiden Partien die Oberhand.

ULZ Schwaz

Die Tiroler wurden schon im Vorjahr im Viertelfinale aus dem Bewerb gekickt. Zuletzt setzte es für Sebo Feichtinger & Co sogar eine klare Niederlage in Leoben. Auch dieses Team sollte kein Stolperstein für Krems sein.

Bregenz Handball

Mitkovs neues Team ist derzeit ohne jedes Selbstvertrauen völlig von der Rolle. Zuletzt gab’s sogar einen UHK-Kantersieg am Bodensee.