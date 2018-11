Analysieren und abhaken. Für Ibish Thaqi liegt der Fokus bereits auf dem Heimspiel gegen Westwien: „Wenn wir diese Hürde nehmen, ist alles wieder im Lot.“ Wichtig für ihn ist, dass die Spieler in heiklen Situationen – so wie in Hard – nicht die Nerven wegwerfen, cool bleiben und Verantwortung übernehmen.

Auch schon bei der 27:29-Niederlage in der Südstadt war ein Punktegewinn möglich. „Wir haben mit den Wienern noch eine Rechnung offen“, signalisiert Thaqi volle Einsatzbereitschaft seiner Schützlinge. Fraglich ist das Comeback von Gunnar Prokop, der schon in Linz und Hard wegen Adduktorenproblemen passen musste. Dafür legte Youngster Oliver Nikic in beiden Auswärtspartien eine Talentprobe ab.