FIVERS - KREMS, Freitag, 19 Uhr.

Die Wiener hatten den Wachauern bekanntlich den Meisterschaftsauftakt versaut, dafür ist nun Revanche angesagt. Trainer Ibish Thaqi sieht im Gegensatz zur Heimpartie ganz andere Vorzeichen: „In Krems waren wir nach der Meisterschaft die Favoriten, in der Hollgasse ist es diesmal umgekehrt. Der größere Druck lastet auf den Wienern, die ohne ihre jahrelange Führungsfigur, den verletzten Vitas Ziura, auskommen müssen.“

Wie wird es Thaqi anlegen, um so wie in der Vorsaion die Hollgasse wieder als Sieger zu verlassen? „Wir müssen den Gegner mit schnellem Spiel und einer kompakten Deckung außer Tritt bringen.“

KREMS - GRAZ, Sonntag, 20.15 Uhr.

Die Steirer dümpeln in den Tiefen der Tabelle, aber Vorsicht: Graz fügte Simek & Co in der Vorsaison sogar eine Heimniederlage zu. Ein Umfaller ist aufgrund des Gedränges an der Spitze verboten. „Wir werden Samstag noch ein lockeres Training einlegen und die letzten Abstimmungen treffen“, gibt Ibish Thaqi die Marschroute vor.

Fabian Posch, der zusammen mit Jakob Jochmann die Kremser Achse auch in der Nationalmannschaft erfolgreich unter Beweis stellte, sieht der Rückrunde generell mit viel Optimismus entgegen: „Es wird sehr spannend! Diese Saison ist es ganz, ganz eng, aber wenn wir unser Spiel stabilisieren, haben wir es selbst in der Hand, wieder ganz oben zu landen.“