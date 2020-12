Nach dem vorschnellen Abgang von Aleks Glendža wird bei den Kremsern über einen adäquaten Ersatz nachgedacht. Sehr schnell ins Spiel gebracht wurde dabei Sebastian „Sebo“ Feichtinger, der in St. Pölten Tore wirft, aber vertraglich nicht an den Zweit ligisten gebunden ist.

„Natürlich möchte ich wieder in der HLA spielen“, macht der 28-Jährige keinen Hehl, dass ihn eine Rückkehr in die Wachau durchaus reizen würde. „Es gab erste Gespräche, aber konkret ist der Wechsel noch lange nicht.“ Feichtinger ist inzwischen in Stratzing gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Vanessa Hasecic, der Schwester von Kreisläufer Kenan Hasecic, sesshaft geworden, de facto bereits ein halber Kremser.

Ein möglicher Haken: Feichtinger wird nach wie vor vom früheren UHK-Mäzen Werner Blum unterstützt, der nach einem Disput mit einem UHK-Vorstandsmitglied inzwischen beim Zweitligisten aus der Landeshauptstadt als Sponsor angedockt hat.

Feichtinger würde sich schnell zurechtfinden

Auch Trainer Ibish Thaqi würde ein Comeback des gebürtigen Linzers begrüßen: „Sebo hat nach wie vor HLA-Qualität und könnte uns sicher weiterhelfen. Er kennt die Mannschaft und ist auf mehreren Positionen im Rückraum einsetzbar.“

Sportlicher Leiter Werner Lint könnte sich eine erneute Zusammenarbeit mit „Sebo“ ebenfalls vorstellen: „Feichtinger ist sicher eine Option. Nur muss er in unser finanzielles Konzept passen.“

Inzwischen wurde auch bekannt, dass Lucian Fižuleto „Heimweh“ nach der Wachau hat. Das kommunizierte er zuletzt mit seinen früheren UHK-Teamkollegen.

Fižuleto genoss die UHK-Wohlfühloase

Ibish Thaqi konkretisiert: „Luci bekommt derzeit in Prešov wenig Spielanteile. Ihm fehlt dort jenes angenehme Rundherum, das er in Krems sichtlich genossen hat.“ Bezüglich einer Rückkehr ist Thaqi skeptisch: „Der Slowene müsste seine Gehaltsforderungen, verglichen mit seinem Einkommen in Prešov, radikal herunterschrauben, um überhaupt in Verhandlungen einzusteigen.“

Ob dieser Transfer nicht der Vereinsphilosophie widerspricht, gegenwärtig keine Legionäre mehr zu verpflichten? Thaqi: „Fižuleto würde ich nicht mehr als Legionär sehen, zu sehr ist ihm der UHK schon ans Herz gewachsen.“