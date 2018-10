Der neue Kremser Teamleader Marko Simek analysiert die Konkurrenz nach den ersten Aufeinandertreffen. Die Linzer hatten die Moser-Boys einmal schon im Cupbewerb zum Gegner, ehe es am Mittwoch zur Neuauflage in der Spusu-Liga kommt.

HC ALPLA HARD

„Auf dieses Match am Samstag freue ich mich besonders, zumal es ein Schlüsselspiel sein wird. Die Vorarlberger sind schlecht aus den Startlöchern gekommen, die zwischenzeitlichen Ausfälle von Gerald Zeiner und Dominik Schmid konnten nicht kompensiert werden. Die beiden sind diesmal wieder dabei, dafür muss Coach Klaus Gärtner mit Ivan Horvath und Boris Zivkovits erneut zwei Stammkräfte vorgeben. Die Verunsicherung sollten wir ausnützen.“

HB WESTWIEN

„Die Niederlage in der Südstadt ärgert mich noch heute, weil wir vor allem in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Mit dem verletzten Olaf Ragnarsson fehlt den Wienern derzeit ihr Spielmacher. Dennoch erwarte ich die ,Grünen‘ am Ende im oberen Tabellentableau und bin schon heiß auf die Revanche in Krems.“

FIVERS MARGARETEN

„Auch ohne die Ausfälle von Vytas Ziura und Markus Kolar bleiben die Wiener aufgrund ihrer hervorragenden Nachwuchsarbeit ein heißer Meistertipp. Ich habe noch nie die Hollgasse als Sieger verlassen. Das nervt. Es wäre an der Zeit, wenn wir die Eckl-Truppe endlich wieder einmal auswärts ,biegen‘. In der Vorsaison waren wir im Halb finale schon knapp dran.“

HC LINZ AG

„Eine Mannschaft, die uns, wie es die Vergangenheit oft gezeigt hat, nicht liegt. Auch in der Cuppartie haben wir uns richtig schwer getan. Coach Zolt Cordas wird seine jungen Schützlinge, die ein ähnlich schnelles Spiel wie wir bevorzugen, sicher weiter entwickeln. Derzeit fehlt es der Mannschaft noch an Kontinuität, aber wir dürfen uns am Mittwoch keinesfalls in Sicherheit wiegen.“

HSG RETCOFF GRAZ

„Zweifellos das Überraschungsteam der Saison. Im Vorjahr haben die Steirer noch gegen den Abstieg gekämpft, heuer sind sie ein heißer Kandidat auf einen Top-6-Platz. In Graz war unsere starke Abwehrleistung der Schlüssel zum Sieg.“

SC FERLACH

„Die Kärntner konnten vor der Pause mit uns mithalten, waren dann unserem schnellen Spiel nicht gewachsen. So müssen wir auch auswärts agieren. Diese Mannschaft erwarte ich nach dem Grunddurchgang nicht unter den Top 6.“

JURI LEOBEN

„Im Heimspiel kamen wir über einen Arbeitssieg, fixiert in den letzten zehn Minuten, zu zwei Punkten. Die Obersteirer mit Damir Dukic und Marko Tanaskovic stellen ein routiniertes Team, das offensichtlich immer besser in Schwung kommt, was zuletzt das Remis in Bregenz und der Heimsieg über Hard beweisen. Auswärts wird das Match für uns eine harte Nuss.“

BREGENZ HANDBALL

„Da war in der ersten Auseinandersetzung am Bodensee mehr drin. Schade, dass wir uns für die Aufholjagd nach der Pause aufgrund unserer Fehlerhaftigkeit nicht belohnen konnten. Die Vorarlberger werden aber sicher wieder vorne mitmischen. Eines ist aber klar: In Krems wird es für unseren ehemaligen Mitstreiter Vlatko Mitkov keine Gastgeschenke geben.“

SCHWAZ HANDBALL TIROL

„Für mich die Enttäuschung der Hinrunde. Die Tiroler stellen von der Papierform her einen starken Kader, mussten sich in einige Partien ganz knapp geschlagen geben. Sebo Feichtinger & Kollegen könnten sich am Ende in der unteren Tabellenhälfte finden.“