Das verkorkste Bregenz-Match mit allen Turbulenzen im Finish, an denen das Referee-Duo Hofer/Schmidhuber wieder einmal nicht unschuldig war, lag vor dem Anpfiff auch den treuen UHK-Fans noch im Magen. Jungmediziner Jakob Jochmann verpasste seinen Mitspielern aber mit vier Treffern en suite die erste Mut-Injektion. Die rot-gelbe Handball-Welt schien kurzfristig wieder in Ordnung.

Die Gäste hissten jedoch keineswegs vorzeitig die weiße Flagge. Im Gegenteil: Bei 6:9 nahm Schwaz-Coach Frank Bergemann sein erstes Team-Time-out, das auch fruchtete. Die Tiroler stellten binnen sieben Minuten das Resultat auf den Kopf (11:10).

Aber die Wachauer kamen nach der Pause wie ausgewechselt aus den Kabinen. Ibish Thaqi hatte mit dem vorgezogenen Oliver Nikic auf eine 5:1-Abwehr umgestellt. „Wir kassierten zu viele Treffer über das Zentrum. Das wollte ich damit vermeiden!“

„Karpatenbär“ Shejbal machte Luke dicht

Maßgeblichen Anteil am Umschwung hatte einmal mehr Goalie Michal Shejbal mit 15 Paraden. Schwaz-Trainer Bergemann charakterisierte seine Leistung: „Er hat die Jalousien des Gehäuses runtergelassen!“

Die Kremser präsentierten sich in dieser Phase locker wie schon lange nicht. Ein „Flieger“ von Tobias Auß, serviert von der anderen Spielfeldseite (!), offenbarte einmal mehr das Potenzial, das in der Mannschaft steckt. Am Ende gelang es dem UHK endlich wieder, einen glasklaren Erfolg einzufahren.

ANALYSE KURZ & PRÄGNANT

Krems mischt auch heuer wieder vorne mit, ist aber nicht mehr wie in der Meistersaison die Überraschungstüte der Liga.

Vorzeitig qualifiziert. Vor der letzten Doppelrunde haben die Thaqi-Schützlinge einen Fixplatz unter den ersten fünf bereits fix in der Tasche, was mit Ausnahme des letzten Jahres nicht immer der Fall war. Die Liga ist enger zusammengerückt. Das unterstreichen vor allem die zahlreichen Remis.

Formtief blieb aus. Die Mannschaft hat sich nach der einen oder anderen Enttäuschung – zum Beispiel nach den Niederlagen gegen Graz oder Schwaz – stets wieder rasch hochgerappelt.

Erwartungsdruck. „Wir alle jammern derzeit auf hohem Niveau, wenn es einmal nicht so gut läuft“, konstatiert Trainer Ibish Thaqi die zum Teil hohe Erwartungshaltung des eigenen Anhangs. „Verunsicherung und Versagensangst erhöhen vor allem bei jungen Akteuren die Fehlerquote.“

Qual der Wahl. Gegen die Tiroler bewies der „Man of the Match“, Michal Shejbal, wieder seine große Klasse. Wenige Tage zuvor, im Match gegen Bregenz, bekam der Slowake kaum Bälle zu fassen und wurde nach Meinung zahlreicher Experten erst recht spät durch Gregory Musel, den Helden des Auswärtsspiels gegen Westwien, ersetzt. Den Wechsel hatte das Publikum mit großem Applaus quittiert. Chefcoach Ibish Thaqi hat nun mal die Qual der Wahl zwischen zwei Topkeepern, sollte aber auch Musel wieder öfter das Vertrauen schenken.