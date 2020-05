Die fehlende Planungssicherheit ist die größte Herausforderung für die Vereine. Wann wird es möglich sein, die Meisterschaft zu starten – und unter welchen Bedingungen? Dazu gesellt sich noch die Kaderplanung, gepaart mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die NÖN informierte sich bei UHK-Obmann Josef Nussbaum über die augenblickliche Lage beim ERBER UHK Krems.

NÖN: Auf welche Rahmenbedingungen bereitet sich der Klub derzeit vor?

Josef Nussbaum: Für uns wäre es sicherlich der Worst Case, wenn die Meisterschaft im September nicht anlaufen kann. In dieser Hinsicht bin ich aber optimistisch, rechne jedoch damit, dass wir in der Starphase ohne Zuschauer oder mit einer limitierten Anzahl von Fans zu Beginn leben müssen.

Was dann aber mit einem großen wirtschaftlichen Verlust verbunden ist.

Nussbaum: Wir könnten dann keine Patronanzen, Saison- und VIP-Karten verkaufen. Im Sinne der Abstandsregeln wäre aber ein limitierter Zugang zu den Heimspielen vorstellbar. Das würde heißen, dass für ein Match maximal 500 Besucher in die Halle eingelassen werden. Als Zwischenlösung wäre dies eine annehmbare Variante.

Die Abstandsregeln könnten auch zu erhöhten Kosten bei den Auswärtsspielen führen.

Nussbaum: Ja, denn wir müssten dann zwei Busse chartern, die Ausgaben für die Fahrten würden sich demnach verdoppeln.

In Sachen Kaderplanung wurden bereits erfolgreiche Schritte gesetzt. Die letzte vakante Schlüsselposition ist ein Linkshänder für den rechten Rückraum. Wie sieht es da aus?

Nussbaum: Die Weichen dafür werden in der Präsidiumssitzung am 8. Juni gefällt. Werner Lint als Sportlicher Leiter und ich sind für die Verpflichtung eines Legionärs, aber diese Entscheidung muss vom Präsidium mitgetragen werden.

Krems ist nach dem Abbruch der Saison 2019/20 nach wie vor Titelverteidiger und könnte in den Europacup einsteigen. Wie stehen Sie dazu?

Nussbaum: Für mich hat ein starker Mannschaftskader Priorität, zumal erst in der Gruppenphase Gelder an die Teilnehmer fließen. Wir sind unseren Fans vorrangig eine starke Mannschaft für die Meisterschaft schuldig. Einen Gegner wie Bozen, der uns in der Vorsaison zugelost worden wäre, würden wir aufgrund der geringen Kosten sofort mit Handkuss nehmen …

Der Fußball erhält jetzt bereits wieder eine mediale Bühne. Wie viel Platz wird dem rot-weiß-roten Handball zukünftig im Fern sehen eingeräumt werden?

Nusssbaum: Vom ORF wurde uns vierzehntägig ein Live-Spiel zugesichert. Gelder für die Vereine so wie im Fußball gibt es natürlich keine. Auf LAOLA-TV wird wie in der Vorsaison jeden Freitag ein Livespiel übertragen.