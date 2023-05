Alles angerichtet für Motocross-Großevent in Imbach

„Wir haben die Strecke fertig aufgebaut und die Fahrer dürfen sich auf perfekte Bedingungen freuen“, verspricht MSC Imbach-Obmann Günter Eichinger. In nur wenigen Tagen, am 7. Mai, treffen in Imbach die Vereinsfahrer, aktuell in einer Top-Verfassung, aufeinander. Ebenso in guter Form befindet sich Lokalmatador Kevin Schneeweiß. „Ich konnte mich bei der ÖM in Sittendorf schon auf Rang 6 verbessern, in Julbach beim OÖ Motocross-Cup wurde ich Zweiter, in Imbach will ich bei der Junioren-ÖM auf das Podium fahren“, so der 17-jährige HTL-Schüler.

Das erste Rennen steigt mit der Jugend-Staatsmeisterschaft um 11.05 Uhr, dann folgt Lauf 1 der Junioren-ÖM um 11.45 Uhr. Ab 13.05 Uhr findet der MX-2- ÖM-Lauf statt, um 13.50 Uhr startet die MX-Open-ÖM.