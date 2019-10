Zukunftshoffnung Norah Sofie Seidl aus dem Diamond Country Club konnte an ihre Erfolge im Frühjahr anknüpfen. Zuerst aber ein kleiner Rückblick: Ende Juli begann sie mit ihrem Erfolgszug. Seidl holte sich den Landesmeistertitel der U16-Mädchen in Ottenstein. Anfang August krallte sie sich dann mit dem DCC-Damenteam in Fürstenfeld den Vizestaatsmeister titel der österreichischen MMS Division 1 sowie einen zweiten Platz bei den Clubmeisterschaften.

Nominierung ist mehr als verdient

Letztes Monat erwarb sie bei einem PGA-Turnier in der großen österreichischen Golfszene in Metzenhof Turniererfahrung. Der letzte Erfolg war dann bei den Matchplay-Meisterschaften im Golfclub Freiburg: Hier belegte Norah den insgesamt 10. Platz in der Allgemeinen Klasse.

Für diese unzähligen Erfolge trainiert Seidl täglich. Gepaart mit ihrem unermüdlichen Ehrgeiz kann sie nun auf eine tolle Saison zurückblicken. Die Krönung für die 15-jährige Stratzingerin ist die Nominierung für das Future-Nationalteam für die kommende Saison 2020.