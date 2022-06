Bronze bei Comeback für Victoria Kastner

Werbung

Vor rund sieben Jahren stand Victoria Kastner von Bärenhart Taekwondo zum letzten Mal auf der Wettkampfmatte. Grund für die jahrelange Pause der 25-Jährigen war ihr Studium. „Ich habe in Wien gelebt und Ägyptologie studiert. Da in der Bundeshauptstadt die Vereine sehr kostspielig sind, habe ich mich für eine Pause während meiner Studentenzeit entschieden“, schildert Kastner.

Nun lebt die 25-Jährige wieder in Krems. Demnach entschloss sie sich, sich wieder ihrer Leidenschaft zu widmen und bei Wettkämpfen teilzunehmen. Ihr Comeback feierte Kastner bei den Wiener Landesmeisterschaften am vergangenen Wochenende in der Seniorenklasse. Bei ihrem ersten Kampf nach der langen Pause durfte sich Kastner über die Bronzemedaille freuen. Trotz des Erfolges brachte der Wettkampf einige Veränderungen für die 25-Jährige mit sich. „Der Kampfstil und auch das Regelwerk haben sich während meiner Abwesenheit verändert. Darum war der Wettkampf sehr herausfordernd.“

Für Kastner heißt es nun, den Anschluss an die Spitze zu finden und sich auf den neuen Kampfstil einzustellen. Oberste Priorität hat Wettkampfteilnahme, um möglichst schnell wieder Erfahrung zu sammeln. Ob Kastner bei der Staatsmeisterschaft im Herbst teilnehmen wird, ist noch offen.