Doppeltes EM-Bronze bei Bewerb in Verona

Nachdem sich die österreichischen Tanzsport-Akrobatinnen bei den ICU European Cheerleading Championships 2023 in Verona am vergangenen Wochenende bereits über zwei Medaillen im Jugendbereich des Cheerleading gefreut hatten, konnte am letzten Tag der Europameisterschaft noch einmal gejubelt werden.

Leistung mit zwei Bronzemedaillen gekrönt

Die Milleniumdancers überzeugten mit einer starken Vorstellung in den Performance-Cheer-Kategorien „Senior Jazz“ und „Senior Pom“ und krönten diese mit zwei Bronzemedaillen. Eine der beiden Trainerinnen des Wiener Vereins, Theresia Maurer-Lelard, stammt aus Mautern und ist überglücklich über die Leistung ihrer Schützlinge. „Wir sind unendlich stolz auf unsere Tänzerinnen. Sie haben im Finale noch einmal eine Leistungssteigerung, zwei technisch sehr schwierige, mitreißende Programme gezeigt und damit die Jury überzeugt. In einem sehr starken Teilnehmerfeld haben wir uns mit viel Leidenschaft zwei Medaillen ertanzt. Wir sind voll happy, wir harter Arbeit mit diesem Erfolg belohnt wurden“, so Maurer-Lelard, die die Milleniumdancers gemeinsam mit ihrer Kollegin Katharina Horky coacht.