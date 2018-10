Mit neuem Elan fegten Isabella und Franz Ortner vom 1. Tanzsport- und Gesellschaftsklub Krems – Union Tanzsportclub bei den NÖ Landesmeisterschaften der Senioren in Korneuburg übers Parkett.

Das Duo überzeugte die Wertungsrichter und holte sich so den Titel in der Klasse Senioren SII Standard.

Mit diesem Erfolg in der Tasche darf sich der Kremser Tanzsportclub schon bald auf den nächsten großen Event freuen. Der 1. TSGK Krems wurde vom NÖ Tanzsportverband beauftragt, von Samstag, 27. Oktober, bis Sonntag, 28. Oktober, die NÖ Landesmeisterschaften in der Kombination auszurichten. Stattfinden wird das hochrangige Tanzsportturnier in der Wagramhalle in Kirchberg am Wagram.

Am Samstag, 16 Uhr, treten Paare aller Altersklassen in Latein- und Standardtänzen an. Als Favoriten dieser Disziplin wird das Kremser Paar Elke Schacherl und Jürgen Harrer (1. TSGK Krems) gehandelt. Das Duo erreichte bei den „Bavarian Dance Days“ im Juli in Rosenheim den zweiten Platz in der Klasse Standard A und schaffte durch die damit verdienten Punkte so den Aufstieg von der allgemeinen Klasse Standard in die höhere S-Klasse.

Beim Bewertungsturnier, das am Sonntag ab 12 Uhr stattfindet, werden in allen Altersklassen (über 30 Jahre) Standard- und Lateintänze gezeigt.

Besucher können am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr zusehen. Die Preise für Erwachsene: samstags 12 Euro, sonntags 8 Euro. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.