Zum ersten Mal durfte der 1. Tanzsport- und Gesellschaftsklub Krems Union Tanzsportklub eine niederösterreichische Landesmeisterschaft in der Kombination ausrichten – und das mit Erfolg. Insgesamt traten 33 Tanzpaare aller Altersklassen zum Tanzduell an.

Beim Event in der Wagramhalle in Kirchberg am vergangenen Wochenende durften die Zuschauer auch wieder ein ganz bestimmtes heimisches Paar bewundern, das sich in der Altersklasse Senioren II gleich über zehn Tänze den Landesmeistertitel sicherte.

Die Rede ist von Elke Schacherl und Jürgen Harrer: „Heute haben wir nicht nur alle fünf Standardtänze, sondern auch fast alle Lateintänze gewonnen. Im Jive ist uns ein kleiner Konzentrationsfehler passiert, daher haben wir diesen Tanz an die Langtalers verloren“, erklärt Schacherl.

Damit setzt das Paar, das bereits seit 2006 miteinander tanzt, seine Erfolgsgeschichte und die des Vereins weiter fort. Tanzbegeisterte können sich jederzeit auf der Homepage des Kremser Vereins über das aktuelle Angebot informieren. Nähere Infos unter www.tanzsportklub-krems.at