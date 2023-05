Aufsteiger Dürnstein will weiter gute Figur machen

Nach dem überraschenden NÖ Landesmeistertitel im Vorjahr spielt die Dürnsteiner Damen- Equipe 2023 jetzt in der zweithöchsten nationalen Spielklasse. Gegner sind Traditionsvereine wie der TC Mödling, Innsbruck, Kitzbühel oder der UTC Stockerau. Die zweite „Wachauer“ Mannschaft gibt ihr Debüt in der NÖ Landesliga B.

Mit der jungen Ybbserin Chiara Semmelmeyer haben die Dürnsteinerinnen die amtierende NÖ Hallen-Landesmeisterin als neue Nummer eins im Team. Routinier Christina Wolfgruber auf Nummer 2 sollte auch in der Bundesliga wieder für wichtige Punkte sorgen. Jasmin Perina ist nach ihrem verletzungsbedingten Ausfall im Vorjahr wieder fit und verstärkt das ansonsten unveränderte Landesmeisterteam.

Coach Peter Hinterhölzl gibt sich dennoch zurückhaltend, was die Erwartungen an seine Rookie-Truppe in ihrer ersten Bundesliga-Saison betrifft: „Die Bundesliga ist ein ganz anderes Kaliber als die Landesliga. Wir bleiben trotzdem unseren Prinzipien treu und setzen weiter ausnahmslos auf junge heimische Talente. Unsere Girls sind mit einem Durchschnittsalter von zwanzig Jahren im Schnitt um sieben Jahre jünger als ihre Gegnerinnen.“ Zudem steht als einziges Team keine Legionärin im Kader. Hinterhölzl weiter: „Von den Eckdaten her sind wir klarer Außenseiter. Aber auch im Vorjahr bei unserem sensationellen LM-Titel hatte uns zu Beginn niemand auf der Rechnung. “ So gesehen können die Girls befreit aufspielen und ihr bestes Tennis zeigen. Der Auftakt erfolgt am Donnerstag gegen Innsbruck. Am Sonntag ist Kitzbühl zu Gast (Beginn jeweils 11 Uhr).