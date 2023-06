Wildwürstel statt Moneten

Non-Playing-Captain Ludwig „Wiggerl“ Schulz ist ein erfolgreicher Unternehmer, der sich seit seiner Jugendzeit dem Tennissport verschrieben hat. Mit Herbert Riederer, der in der Altersklasse der über 60-Jährigen zur Weltspitze zählt, ist er seit seiner Kindheit in enger Freundschaft verbunden. Vor 13 Jahren versammelte er beim UTC Mitterau ehemalige Bundesliga-Akteure zu einer Mannschaft, mit denen er seit Jahrzehnten Kontakte über den Sport gepflegt hatte: „Die Devise war, dass es bei uns anstatt von Geld nur Naturalien gibt“, erklärte der leidenschaftliche Jäger, der sich für seine Pasteten und Wildwürstel in Fachkreisen höchster Anerkennung erfreut.

2021 wurden die Kremser hinter dem TC Villach Vizestaatsmeister, wo der gebürtige Spitzer Ulf Herwig Geschäftsführer ist. Schulz schätzt den finanziellen Aufwand des Erzrivalen auf 30.000 bis 35.000 Euro: „Bei uns übernehme ich höchstens den Aufwand für die Übernachtungen bei Auswärtsspielen.“ Auch der slowakische Legionär Milan Sconc spielt gerne mit den UTK-Senioren, erhält dafür die Fahrtkosten ersetzt, bevor er am nächsten Tag stets bei einem bayrischen Verein im Einsatz ist.

Auch heuer läuft es wieder auf ein Finale gegen die Kärntner hinaus. Schulz: „Uns alle verbindet mehr als nur der Sport mit der Filzkugel, nämlich die Freundschaft unter den Spielern, die uns immer wieder nicht nur zu den gemeinsamen Wettkämpfen, sondern auch zu privaten Aufeinandertreffen zusammenführt.“