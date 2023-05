Duell um die Nummer eins

DAMEN LANDESLIGA A

TK Muckendorf - UTK Mautern I 1:6. Nach einer klaren 4:0-Führung in den Einzelpartien ging der Schachzug von Teamkoordinator Fuchs, in den Doppeln mit Bianca Schiffauer und Laura Haselberger die Ersatzspielerinnen an der Seite von Pavlína Horsinková und Ulrike Rosenmayer zu nominieren, voll auf: „Beide Paare hatten dann die größeren Kraftreserven!“ Für das samstägige Derby gegen den KTK gibt sich Fuchs bescheiden: „Wir wollen einen Punkt mitnehmen.“

Kremser TK I - Bad Erlach 4:3. Das Einser-Doppel Sandra Jamrichová/Barbara Falenti war für den Matchpunkt verantwortlich. Schon zuvor hatte Adrianna Struzik die KTK-Ladys nach drei hart umkämpften Sätzen auf die Siegerstraße gebracht. Im Lokalderby gegen Mautern, das am Samstag bereits um 11 Uhr beginnt, erwartet sich Teammanager Stephan Mayer eine „enge Kiste“.

LANDESLIGA A HERREN

Kremser TK I - 1. Klosterneuburger TK 3:6. Die Kremser wollten sich für die vorjährige 4:5-Niederlage revanchieren. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, nach den Singles mit Siegen von Bernie Schranz, Manuel Grünbeck und Sebastian Scherer befand man sich mit den Gästen noch auf Augenhöhe. „Ein Quäntchen Glück fehlte uns zur Überraschung“, meinte auch Teamkapitän Christoph Prinz, dessen Equipe am Samstag auswärts auf den Meisterschaftsfavoriten St. Pölten trifft.

TSG St. Pölten I - UTC Gedersdorf 9:0. „Fünf Akteure des Gegners haben eine ITN-Bewertung unter 2,0. St. Pölten ist für mich der Titelfavorit Nummer 1“, schwärmte Gedersdorfs Teammanager Christoph Henneis, der als Nummer 6 in der Landeshauptstadt auflief: „Wir setzen auch in Zukunft auf unsere Werte, fördern junge Spieler und werden diesen Weg fortsetzen.“ Für den A-Liga- Meister hat heuer der Klassenerhalt Priorität. Auch der nächste Gegner Klosterneuburg könnte für den Dorfklub noch eine Nummer zu groß sein.

HERREN LANDESLIGEN C

Schottwien I - UTC Mitterau I 6:3. Bei den Kremsern fehlte Stütze Andre Eder als Nummer 5. Für die Punkte sorgten Patrik Palencar, Christoph Härtel und das Doppel Chalupa/Palencar. Coach Max Fürtler warnt: „Das ist heuer eine sauschwere Gruppe. Für uns geht es wieder um den Klassenerhalt.“ Mit Gänserndorf wartet am Sonntag in der Mitterau bereits der nächste schwere Brocken.

UTC Rohrendorf I - Schwechater TC I 3:6. Der Aufsteiger schlug sich bei seinem Landesliga-Debüt gegen starke Bierstädter beachtlich. Für die Punkte sorgten Philipp Mittelbach, Valentin Haizinger und das Doppel Mittelbach/Prinz.

TC Hennersdorf I - UTC Krems Süd I 3:6. Dass der frühere Spitzenfußballer Bernd Tragschitz auch mit der kleinen gelben Filzkugel gut umgehen kann, bewies er bei seinem Einsatz mit dem TC Krems Süd: Der 43-jährige Kirchberger blieb sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Dominik Mitterböck erfolgreich.