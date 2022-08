Erster Anlauf zum Aufstieg für UTC Gedersdorf

Werbung

„Wir sehen uns in beiden Partien als Außenseiter“, übt sich Teammanager Christoph Henneis vorerst in Understatement und beziffert die Chancen mit 40:60. Dennoch schließt er einen positiven Abschluss des Dreikampfs um das Ticket für die Bundesliga B nicht aus: „Es herrscht bei uns derzeit ein phänomenaler Teamgeist in der Mannschaft. Die Spieler sind alle leistungsmäßig top drauf.“

Dabei meint er vor allem die beiden Youngsters Gustav Dressler und David Wallechner. Dressler ist frischgebackener U16-Staatsmeister, Wallechner schaltete bei den 4. Kremser Open im Semifinale Österreichs Nummer 12, Lenny Hampel, mit 2/6, 6/2 und 7/5 aus. Dadurch rückte der 18-Jährige im UTC-Ranking an die erste Stelle. Henneis: „Wir haben unsere Mannschaftsaufstellung durch diese Erfolge jetzt total umgekrempelt.“ Nach dem Tschechen Martin Dobry rangiert auch Dressler bereits als Nummer 3.

Dass Wallechner nun Gedersorfs Nummer 1 ist, puscht ihn zusätzlich: „Natürlich ist das gut für mein Selbstvertrauen.“ Der angehende Maturant am BRG Ringstraße ist, was Tennis betrifft, erblich vorbelastet. Gemeinsam mit Vater Harald Fellner stellt er auch ein erfolgreiches Doppel beim UTC. Seine Leistungssteigerung führt er vor allem auf die intensive Arbeit im Athletikbereich zurück, die ihm nun ermöglicht, noch schneller und dadurch besser auf die gegnerischen Schläge zu reagieren.