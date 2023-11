Hannes Futterknecht: „Fuzzy war mein Cowboy“

NÖN: Wie hat deine unvergleichliche sportliche Laufbahn begonnen?

Hannes Futterknecht: Als Fußballer in der Schulmannschaft zwang mich eine Knieverletzung zu einer Pause. Als ich einmal zufällig am KTK-Tennisplatz vorbeispazierte, sah ich Mitglieder des Antel-Filmteams mit Getraud Jesserer und Fritz Muxeneder beim Tennisspielen. Sie hatten die Filmdreh-Pause zum Sporteln genützt. Das Angebot, mir als Balljunge kurzfristig ein wenig Taschengeld zukommen zu lassen, konnte ich nicht ausschlagen.

So gesehen bist du durch Zufall auf deine spätere Leidenschaft gestoßen?

Futterknecht: Das könnte man so sagen. Dem damaligen Tennislehrer Franz Sturma fiel einmal kurzfristig eine Stunde aus. Er drückte mir ein Racket in die Hand und ich durfte erstmals aktiv ran. Sturma war von meinen Schlägen und meiner Bewegungskoordination so beeindruckt, dass er mich danach prompt zum Klub holte.

Hannes Futterknecht – hier mit Hans Kary – zählte in den 70ern zu Österreichs Topspielern. Foto: privat

Seit Jahrzehnten bist du unter dem Namen „Fuzzy“ der heimischen Tenniswelt ein Begriff. Wie kam es zu diesem Spitznamen?

Futterknecht: Auch (und nicht nur) in der Schule las ich gerne die sogenannten ,Schundhefte' mit dem Cowboyhelden „Fuzzy“. Das war für meine Kameraden Anlass, mich nur noch so zu nennen.

Auch in den heimischen Gazetten wurdest du bald unter „Fuzzy“ bekannt. Wie kam es dazu?

Futterknecht: Das begann in Salzburg, als mich die Reporterlegende Kurt Bernegger Mitte der 60er-Jahre in den Salzburger Nachrichten in einem Bericht so betitelte.

Nach drei Siegen durfte sich der junge Hannes Futterknecht den Pokal mit nach Hause nehmen. Foto: privat

Welchen Vorfall verbindest du noch jetzt mit einem großen Schmunzeln?

Futterknecht: Das internationale Turnier in Gars, als ich gegen einen Ungarn im Finale in Sätzen 0:2 zurücklag und das ORF-Team einpackte und nach Wien fuhr. Ich habe die Partie dann noch in fünf Sätzen gewonnen. Im ORF-Abendsport konnten die Redakteure im Beitrag meinen Sensationssieg nur noch wörtlich anmerken.

Worauf lassen sich deine Erfolge auf dem Court grundsätzlich zurückführen?

Futterknecht: Ich gelte als ein klassischer Aufschlag-Volleyspieler. Heute gibt es solche Spielertypen fast nicht mehr, weil sich sowohl Aufschläge als auch Returns enorm weiterentwickelt haben.

An die 400 Pokale türmen sich in seiner Wohnung in Krems/Mitterau. Foto: Bert Bauer

Wie lange wird man dich noch auf den Plätzen als aktiver Tennisspieler sehen?

Futterknecht: Ich gönne mir seit einem halben Jahr eine Auszeit. Mein Körper rief nach Regeneration. Im Frühjahr werde ich entscheiden, ob ich weiter turniermäßig das Racket schwinge.