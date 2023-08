Keineswegs im Hintertreffen

Den Sieg im U16-Bewerb der Mädchen sicherte sich die erst 13-jährige Lea Haider-Maurer nach einem packenden Endspiel gegen die Italienerin Francesca Galli. Haider-Maurers Vater Mario war selbst viele Jahre KTK-Spieler. Den U16-Bewerb der Burschen gewann der Burgenländer Niklas Maislinger, der den als Nummer 5 gesetzten Ungarn Marcel Kovacs im Finale bezwang. Pech mit der Auslosung hatte das Kremser Aushängeschild Ferdinand Grasl, der in der ersten Runde des

U14-Bewerbs den späteren Turniersieger Tomáš Wirgler aus Tschechien zog, diesen an den Rande der Niederlage brachte und sich erst in drei Sätzen mit 6:3/6:7/3:6 geschlagen geben musste. Grasl erreichte mit seinem Kärntner Doppelpartner Paul Schindler immerhin den dritten Platz im Doppelbewerb. Auch die anderen Kremser wie Andreas Mayer, Nikolaus Beyrer und Max Haindl sammelten in- ternationale Turniererfahrung.

Turnierdirektor Stefan Mayer durfte mit dem Ablauf der Veranstaltung hoch zufrieden sein: „Wir hatten durch die starken Regenfälle alle Hände voll zu tun, blieben aber im Zeitplan. Und das Echo der Spielerinnen und Spieler war enorm positiv!“

KTK-Präsident Richard Grasl sagte zu, dass Krems auch 2024 Austragungsort sein wird: „Die tollen Leistungen der vielen internationalen Spieler sind auch ein Motivationsschub für den heimischen Nachwuchs.“ Auch Dominik Thiem und Andrej Rublew zählten einst zum Starterfeld in der Wachau.