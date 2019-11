Nach 15 Jahren ging der Sieg im Bundesländercup der Senioren wieder an Niederösterreich. Vier Vertreter heimischer Klubs hatten daran maßgeblichen Anteil: Herbert Riederer und Alois Posch (beide 60+), Hannes Futterknecht (70+) sowie Trixi Holzinger (50+).

Im Rahmen des Final Four in Maria Lanzendorf besiegten die blau-gelben Vertreter in einem Krimi im Halbfinale die Equipe aus Oberösterreich hauchdünn mit 11:10. Maßgeblichen Anteil daran hatte die heimische Tennislegende „Fuzzy“ Futter knecht, der zusammen mit Wolfgang Posch den entscheidenden Punkt im Doppel holte.

Das Endspiel gegen die Steiermark entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit für Niederösterreich, wobei auch Herbert Riederer mit von der Partie war. Der UTC-Mitterau-Routinier entschied sein Einzel und das Doppel klar für sich. Niederösterreichs Senioren siegten mit 12:7 und krönten sich zum Senioren-Bundesländerchampion.