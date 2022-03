Kremser Stadtmeisterschaften: Sohn dreht Spieß um

2019 titelte die NÖN nach den Hallenkreismeisterschaften in der Mitterau noch „Vater zwang Sohn in die Knie“. Die Routine von Altmeister Harald Fellner war in einer engen Partie gegen seinen aufstrebenden Junior David Wallechner schlussendlich ausschlaggebend.

Drei Jahre später scheint der Sohnemann nun endgültig die Nase vorne zu haben. Wallechner setzte sich im hochklassigen Finalspiel des A-Bewerbs der Kreismeisterschaften, die gleichzeitig auch als Kremser Stadtmeisterschaften ausgetragen wurden, souverän mit 6:2 und 6:4 gegen seinen Papa durch. Auch beim Doppel schlug der Athlet des UTC Gedersdorf zu. Gemeinsam mit Lokalmatador Patrick Fürtler vom UTC Mitterau gelang ein 6:2/7:5-Sieg gegen das routinierte Krems-Süd-Duo Mitterböck/Gusenbauer. Organisator Max Fürtler bilanzierte nach dem Event mit 120 Teilnehmern zufrieden: „Es ist beeindruckend, was an Nachwuchsarbeit geleistet wird. Ein großes Lob an die Funktionäre, die Stunden ihrer Freizeit zur Verfügung stellen.“