Alle Teams wollen heuer nur kleine Brötchen backen

LANDESLIGA A HERREN

UTC Gedersdorf

Christoph Henneis (Sportlicher Leiter): „Der Saisonbeginn kommt für uns zu früh, weil uns mit Philip Roithner und Mathias Haubner zwei Stammkräfte verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Beide mussten sich einer Bandscheiben-OP unterziehen. Im Gegensatz zum Vorjahr heißt es auf dem Boden der Realität mit dem Ziel Klassenerhalt zu bleiben. Absoluter Meisterschaftsfavorit ist der KTK“

Kremser Tennisklub I

Christoph Prinz (Sportlicher Leiter): „Wir wollten um den Titel mitspielen, müssen aber mit Anton Reihmayr (Schulterverletzung) und Neuerwerbung Adrian Vorhemus (Ellbogen-OP) schon vor dem Start auf zwei Stützen verzichten, was unsere Ziel relativiert. Daher gilt es nun, sich im Mittelfeld einzuordnen und weiter unseren eigenen Nachwuchs forcieren.

LANDESLIGA A DAMEN

UTK Mautern

Christian Fuchs (Teamcoach): „Bei uns stieß Sigrid Allinger nach ihrer Babypause wieder zur Mannschaft., die seit 16 Jahren von unserer tschechischen Legionärin Pavlína Horsinková angeführt wird. Wir streben einen soliden Mittelfeldplatz an, wollen zum Auftakt aus Erlach einen Punkt mitnehmen.

SG „DIe Wachauer“ I

Peter Hinterhölzl (Sportlicher Leiter): „Wir bleiben unserer Gründungsidee treu setzen weiterhin ausschließlich auf junge, heimische Talente. Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren ist der Kader auch mit Abstand das jüngste Team in der Landesliga A. . Überdies werden „Die Wachauer“ Ladys heuer erstmals von Christina Wolfgruber, einer Spielerpersönlichkeit mit top Bundesligaerfahrung geführt. Die tatsächliche Spielstärke der Konkurrenz ist vorab seriös schwer einzuschätzen, da sich praktisch alle anderen Teams mit zusätzlichen ausländischen Legionären verstärkt haben. “

Kremser Tennisklub I

Stephan Maier (Mannschaftsführer): „Wir treten in gleicher Besetzung wie im Vorjahr an und wollen als Aufsteiger natürlich einmal in Liga bleiben. Auf den Spielerinnen lastet jedoch kein Erwartungsdruck. Sollten wir es nicht schaffen, ist das kein Malheur. Zum Start wäre gegen Gmünd, einen unmittelbaren Konkurrenten, ein Sieg sehr wichtig.“

LANDESLIGA C3 HERREN

UTK Mitterau

Max Fürtler (Sportlicher Leiter): „Wir schicken wieder unsere bewährten Kräfte ins Rennen und wollen die Liga halten. Gleich in der ersten Runde steht das Derby gegen Krems Süd ins Haus. Wir sind mit diesem Klub eng befreundet und sehen ihn aufgrund seiner Routiniers als klare Favoriten in dieser Partie.“

Kremser Tennisklub II

Christoph Prinz (Sportlicher Leiter): „Der Klassenerhalt könnte heuer eine harte Nuss für die Mannen um Gregor Dadak und Lukas Haizinger, der auch in den KTK-Vorstand eingezogen ist, werden. Wir freuen uns aber auf die beiden Bezirksderbys.“

UTC Krems Süd

Der rührige Kremser Klub am Südufer der Donau schaffte im 43. Bestandsjahr erstmals den Sprung in einen Landesliga-Bewerb. „Uns ist bewusst, dass wir nur krasser Außenseiter sind. Der Erfolgsdruck lastet stets auf dem Gegner und das könnte für uns zu einem Vorteil werden“, erklärt Obmann Peter Hessel die Marschrichtung. „Ziel ist es, in jeder Partie den einen oder anderen Punkt zu ergattern und am Ende die Liga zu halten, was natürlich sehr schwer sein wird.“ Die Mannschaft ist ein Mix, der hauptsächlich durch Freundschaften unter den Spielern entstanden ist.