Der nächste Derbysieg für UTC Krems-Süd

Werbung

LANDESLIGA A HERREN

Klosterneuburger TV I - UTC Gedersdorf I 4:5. Der Dorfklub feierte den bereits zehnten Sieg in Serie. Die Entscheidung fiel in den Doppel-Partien. „Wir sind eine verschworene Gemeinschaft, in der jeder für jeden rennt“, fasste Teammanager Christoph Henneis das Erfolgsgeheimnis des Sieges zusammen. „Man of the Match“ war Gustav Dressler, der sein Einzel nach einem beinharten Dreisatz-Match gewann und auch im Doppel mit Martin Dobry scorte. In Purgstall sollten die Gedersdorfer den nächsten vollen Erfolg einfahren.

SU Purgstall I- KTK I 4:5. Die Kremser machten mit diesem knappen Erfolg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Dabei spielte Bernie Schranz die Partie seines Lebens. Er besiegte den Tschechen Matej Kracik nach sehenswerter Aufholjagd noch 2/6, 7/6 und 6/4. Im Heimspiel gegen Stockerau will der KTK das Abstiegsgespenst endgültig bannen.

LANDESLIGA C3 HERREN.

Krems Süd - KTK II 6:3. Der Aufsteiger legte in den Singles bereits den Grundstein zum Erfolg. Hans Kunst und Dominik Mitterböck blieben nach harten Dreisatz-Duellen über das Brüderpaar Christoph und Dominik Prinz siegreich. „Ja, die beiden Dreisatz-Niederlagen von meinem Bruder und mir brachen uns das Genick“, gab KTK-Kapitän Christoph Prinz nach dem Spiel zu. In Harland wartet am Sonntag ein ganz schwerer Brocken. Mannschaftskapitän Dominik Mitterböck: „Wir sind klarer Underdog. Mit einem Punkt, das wären drei Match-Erfolge, wäre ich schon zufrieden.“

UTC Mitterau I - Edlitz-Grimmenstein I 6:3. „Wir haben uns auf die Einzel fokussiert, weil uns bewusst war, dass der Gegner in den Doppeln sehr stark besetzt ist“, fasste Teamkapitän Max Fürtler die Marschrichtung zusammen. Die Taktik ging voll auf. Nach den Einzeln führten die Gastgeber bereits uneinholbar mit 5:1. Wesentlich schwerer wird es am Wochenende beim Spitzenreiter in Bisamberg. Fürtler: „Wir können dort nur positiv überraschen!“

LANDESLIGA A DAMEN

UTK Mautern I - SVG Gmünd I 7:0. Die Heimmannschaft wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gab keinen einzigen Satz ab. „Ein kompakte Teamleistung, der Sieg war auch in dieser Höhe völlig verdient“, freute sich Teammanager Christian Fuchs.

Theresienfeld - KTK I 4:3. Die Kremserinnen holten den angestrebten Auswärtspunkt, hatten sogar einen vollen Erfolg auf ihren Schlägern, aber das Duo Vanessa Kolm/Beatrix Holzinger verlor das alles entscheidende Doppel im Match-Tiebreak unglücklich mit 6/10.

TC Tulln I - SG „Die Wachauer“ I 2:5. SG-Mannschaftsführerin Christina Wolfgruber schwärmte von der Vorstellung der jungen Truppe: „Der herausragende Kampfgeist hat den sensationellen Auswärtssieg über den regierenden Landesmeister möglich gemacht.“ Teammanager Peter Hinterholzl: „Es stehen uns nun noch vier schwierige Partien mit dem samstägigen Derby gegen den KTK ins Haus. Jetzt sind wir als Tabellenführer einmal die Gejagten!“