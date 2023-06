Landesligisten aus Bezirk Krems: Enge Kiste, knappe Siege

DAMEN LANDESLIGA A

UTK Mautern – TC Tulln 4:3. „Die hart erkämpften Siege in den Einzeln waren der Schlüssel zu diesem Erfolg“, analysierte Teammanager Christian Fuchs die Topbegegnung. Vor allem Pavlína Horsinková schaffte es erstmals, ihre Tullner Konkurrentin Anna Gröss zu schlagen. Als Sabrina Schlager gegen Valerie Baumgartner-Merz nachlegte und auf 4:1 stellte, war der Sieg bereits eingetütet. Tulln nahm mit den beiden Doppel-Erfolgen noch einen Zähler mit. Fuchs: „Da war bei unseren Mädchen bereits ein wenig die Luft draußen.“ Am Samstag steht den Römerstädterinnen gegen Bad Erlach bereits gegen den neuen Leader das nächste Spitzenspiel ins Haus.

HERREN LANDESLIGA A

UTC Gedersdorf I – UTC Hofstetten-Grünau I 5:4. Der „Dorfklub“ hat nach wie vor mit angeschlagenen Akteuren zu kämpfen. So konnte Alex Haubner von Christoph Henneis nicht eingesetzt werden. Der Teamkapitän himself musste auflaufen und sich nach einer tollen Aufholjagd im Entscheidungssatz mit 6/7 geschlagen geben. Dass trotzdem ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf eingefahren wurde, ortet Henneis vor allem im Teamspirit: „Wir sind alle Freunde, die gemeinsam viel Spaß am Tennissport haben.“ Im samstägigen Derby gegen den KTK sieht der 44-Jährige seine Mannschaft als Außenseiter.

KTK I – UTC BH Wr. Neustadt 5:4. Nach dieser engen Kiste konnte Teammanager Christoph Prinz vorerst einmal tief durchatmen: „Das war eine unglaubliche Partie, die alle fünf Jahre bei uns auf dem Court über die Bühne geht.“ Manuel Grünbeck und Axel Scheed mussten über jeweils drei Sätze gehen, Michael Pallnsdorf steuerte den dritten Zähler zum 3:3-Zwischenstand bei. Auch in den Doppeln ging es erneut heiß her. Schranz/ Pallnsdorfer und Grünbeck/ Scheed setzten sich in ihren Match-Tie-Breaks durch und fixierten so den knappen Erfolg. Prinz schätzt die Chancen im Derby in Gedersdorf mit 50:50 ein und erwartet wieder eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe.

HERREN-LANDESLIGEN C

UTC Mitterau I – TV Hochwolkersdorf II 2:7. Die Gäste reisten mit einer Topbesetzung an. Allein die Nummer 6, David Kaghofer, wies einen ITN-Wert von 3,6 auf. Für die Ehrenpunkte des UTC sorgten Tomas Chalupa (Dreisatz-Sieg mit 7/3 im Match-Tie-Break) und das Doppel Palencar/Hertl. In Muckendorf wollen die Mitterauer wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

UTC Wolkersdorf I – UTC Rohrendorf I 6:3. Valentin Haizinger und Philipp Mittelbach sorgten für die beiden Punkte im Einzel. Ein weiterer Sieg des Doppels Greßl/Schindler war gegen die starken Weinviertler dann zu wenig. Mit Muthmannsdorf wartet der nächste schwere Brocken.

UTC Krems Süd I – UTC H Wr. Neustadt II 5:4. Das Ensemble vom Südufer der Donau befindet sich weiter auf Aufstiegskurs. Die Nummer 1, Michael Rohrböck, war der Dosenöffner zum Erfolg, indem er den höher ITN-eingestuften Barnabas Balasz 6/3, 6/4 bezwang. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann das Doppel Schönanger/ Scherz. Teamkapitän Dominik Mitterböck: „Wir waren von der Papierform her Außenseiter. Dieser Sieg gibt uns für das schwere Auswärtsspiel in Aspang viel Selbstvertrauen!“