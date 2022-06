Wachauerinnen haben Titel bereits im Fokus

Werbung

LANDESLIGA A HERREN

Gedersdorf I - UTC BH Wr. Neustadt 7:2. Einen Sieg in dieser Höhe hatte selbst der Tabellenführer nicht erwartet. Diesmal musste auch Teammanager Christoh Henneis als Nummer 6 auf den Court. Die Einzel-Niederlage gegen Barnabas Balazs nagte im Doppel keineswegs an seinem Selbstvertrauen. Zusammen mit David Wallechner holte er mittels Champions-Tie-Break den nächsten Punkt für die Gedersdorfer, die auch die beiden weiteren Doppel für sich entscheiden konnten. Christoph Henneis sieht auch in Stockerau am Samstag keinen Stolperstein: „Da sollte eigentlich nichts schiefgehen.“

UTC Hofstetten-Grünau - KTK I 3:6. Der Grundstein zum Auswärtserfolg wurde bereits in den Singles gelegt, als Michael Pallnsdorfer und Pascal Grün auf den Positionen 5 und 6 für eine 4:2-Führung sorgten, nachdem Klubkollege Viktor Banczi eine 4:1-Führung im dritten Satz noch vergeigt hatte. Danach bewiesen die Doppel Nervenstärke: Sowohl das Duo Schranz/ Banczi als auch Manuel Grünbeck und Michael Pallndorfer siegten in den Doppeln jeweils im Champions-Tie-Break. Nächste Woche wartet in St. Pölten ein Gegner, der noch Aufstiegsambitionen hat. „Wir haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche, sind Außenseiter und haben in der Landeshauptstadt nichts zu verlieren“, sieht Teammanager Christoph Prinz dieser Auseinandersetzung entspannt entgegen.

LANDESLIGA C3 HERREN

KTK II - UTC Mitterau I 4:5. Die zweite Kremser Mannschaft lieferte dem Städterivalen ein packendes Duell und brachte den Favoriten an den Rand einer Niederlage. Mitterau ging mit den beiden starken Tschechen Tomas Chalupa und Jiri Linha ins Rennen und bot sogar mit dem Kroaten Niko Krainer einen dritten Legionär auf. Bei den Kremsern spielte Lukas Haizinger souverän auf: Er gewann sowohl sein Einzel gegen Niko Krainer und setzte sich auch im Doppel mit KTK-Präsident Richard Grasl gegen das Duo Krainer/Seidl durch. Der Abstieg in die Kreisliga A ist so gut wie fix, für den Sportlichen Leiter Christoph Prinz kein Problem: „Wir werden in dieser Mannschaft zukünftig unsere jungen Rohdiamanten zum Einsatz bringen.“

Lukas Haizinger, in jungen Jahren auch ein erfolgreicher Handballer beim UHK, siegte im Einzel als auch im Doppel, konnte damit aber die knappe 4:5-Derbyniederlage des KTK II gegen den UTC Mitterau nicht verhindern. Foto: Bert Bauer

TK Muckendorf I - UTC Krems-Süd 7:2. Nach dem Krimi gegen Harland war für den Aufsteiger diesmal nichts zu holen. Nur Günther Schönanger und das Doppel Schönanger/Scherz konnten ihre Partien gewinnen.

LANDESLIGA A DAMEN

UTK Mautern I - KTK I 3:4. Im Derby der heimischen Tennis-Ladys fiel bereits im Duell der Legionärinnen eine Vorentscheidung, als Sandra Jamrichová gegen Mauterns Nummer 1, Pavlína Horsinková, die Partie im Entscheidungssatz noch drehte. „Und das nach einer 3:2-Führung für Pavlína“, fügte Teammanager Christian Fuchs mit einem Seufzer hinzu. Fuchs kann mit dem einen Zähler der engen Partie aber durchaus leben „Ein Punkt war unser vorrangiges Ziel. Den wollen wir am Samstag auch wieder in Theresienfeld holen.“ Auch für Mannschaftsbetreuer Stephan Maier war die Partie dann bereits nach den drei Einzeln „gegessen“: „Jetzt wollen wir im Heimspiel gegen Nachzügler Raabs unseren Erfolgsrun fortsetzen!“

„Die Wachauer“ I - Bad Erlach 5:2. Im Duell der beiden bisher ungeschlagenen Teams setzten sich „Die Wachauer“-Ladys in einer sportlich hochstehenden Partie klar durch. Christina Wolfgruber, die Nummer 1 der Wachauerinnen, drehte nach Satzrückstand noch ihr Match gegen Johanna Halper. In beiden Doppeln fixierte die Equipe von Manager Peter Hinterhölzl den Sieg und greift nun nach dem ersten LM-Titel. Team-Kapitänin Christina Wolfgruber bleibt dennoch zurückhaltend: „Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Auch wenn wir gegen die beiden Top-Favoriten Tulln und Bad Erlach gewonnen haben, so ist der Titel noch nicht in trockenen Tüchern.“ Am Samstag folgt nun die Auswärtspartie in Gmünd.