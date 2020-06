LANDESLIGA A-HERREN

Gedersdorf I - Wr. Neustadt 6:3

„Routine besiegt junges ambitioniertes Aufsteigerteam“ - So könnte man die Auftaktpartie der Gedersdorfer kurz und bündig charakterisieren. „Wir sind mittlerweile in der höchsten niederösterreichischen Spielklasse angekommen“, legt der sportliche Leiter Christoph Henneis nach. „Die Mannschaft hat sich kontinuierlich weiter entwickelt. Nach den ersten drei umkämpften Einzeln führten die Gastgeber bereits mit 6:0. ehe die Gäste in den Doppeln noch den Ehrenpunkt holten. In Deutsch Wagram sieht Henneis seine Truppe als Außenseiter: „Der Traditionsverein aus dem Weinviertel stellt heuer wieder eine kampfstarke Equipe!“

LANDESLIGA A-DAMEN A

Die Wachauer - Madaini I 2:5

Die Dürnsteinerinnen mussten mit Lara Kaiser und Ella Kordik zwei Schlüsselspielerinnen vorgeben und schlugen sich bei ihrer A-Liga-Premiere dennoch beachtlich. Teammanager Peter Hinterhölzl konnte zufrieden bilanzieren: „Unsere Mädchen haben sich gegen die in Bestbesetzung angetretenen St. Pöltnerinnen wacker geschlagen und wertvolle Erfahrungen gesammelt.“ Am Samstag geht nach Stockerau zum Titelfavoriten Nr. 1 mit der regierenden Landesmeisterin Marlies Szupper.