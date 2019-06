TC Kern I - KTK I 5:4 . Nach der finalen Doppelrunde beendeten die Kremser Newcomer die Saison auf einem Mittelfeldplatz. Routinier Benny Klein: „Den Punktegewinn gegen die starken Steirer kann man durchaus als Erfolg bezeichnen.“

Bergheim I - KTK I 4:5. In Bergheim schlüpfte der 35-jährige Klein voll in die Rolle des Coaches, da ihm der Gegner abhanden gekommen war, die Salzburger nur zu fünft antraten. Klein: „Den Salzburgern war offensichtlich das geänderte Regelwerk bei den Legionären entgangen. Sie verzichteten auf den weiteren Ausländer, weil sie nicht gewillt waren, die Geldstrafe beim Verband zu bezahlen.“ Schon nächste Woche sollen beim KTK die Weichen für die kommende Saison gestellt werden.

HERREN LANDESLIGA A

Gedersdorf I - St. Valentin I 4:5. „Wir sind als Abstiegskandidat in die Meisterschaft gestartet und haben uns souverän gehalten!“ Mannschaftsführer und Spieler Christoph Henneis hatte nach der letzten Runde erneut Grund zum Jubeln. „Wir haben gezeigt, was mit Teamgeist auch ohne Legionäre im heimischen Tennis möglich ist!“ The Captain himself war es, der sein Einzel nach packendem Kampf in drei Sätzen für sich entschied und damit den wichtigen Punkt zum endgültigen Klassenerhalt fixierte.

HERREN-LANDESLIGA B1

KTK II - Wr. Neustadt II 0:9. Im Match um die „Goldene Ananas“ hatten die ersatzgeschwächten Kremser gegen die Youngsters aus dem Süden nichts zu bestellen. So kamen Gregor Dadak und Jürgen Pankl zu einem Einsatz im KTK-Landesliga-Ensemble.

DAMEN LANDESLIGA A

Madainitennis - UTK Mautern I 2:5. Versöhnliches Ende für die UTK-Ladies in der Abschlusspartie, womit die Tür zum Klassenerhalt noch nicht gänzlich zugeschlagen wurde. „Schafft Meister Tulln/Stockerau im Herbst den Aufstieg und kommt kein blau-gelber Verein aus der Bundesliga zurück, dann könnten wir in der Liga bleiben“, gibt sich Teammanager Christian Fuchs optimistisch. Der klare Sieg gegen das Schlusslicht stand schon nach den Einzeln (4:1) nie infrage, zumal die Nummer 5 der Gastgeberinnen nicht angetreten war. In den Doppeln setzte Fuchs mit Ovcacíková/ Einzinger und Horsinková/Sarah Sykora voll auf Offensive. Letztere machten den Sack endgültig zu.

DAMEN-LANDESLIGA B1

TC Muckendorf - „Die Wachauer“ I 1:6. Rang 2 war der Lohn für diese blutjunge Mannschaft.