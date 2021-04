Mit einwöchiger Verzögerung, am 22. Mai, erfolgt auch der Startschuss zur Mannschaftsmeisterschaft in den Landesligen, die Kreisligen starten dann eine Woche später. Für Christoph Henneis, den Obmann des Kreises Nordwest, bedeutet dies einen kurzfristigen Umbau des Spielplans: „Wir beginnen jetzt eine Woche später, werden aber am Pfingstwochenende entgegen der Tradition ebenfalls eine Meisterschaftsrunde spielen.“

Dennoch bleiben für Henneis noch einige Abläufe zu klären, für die es vor dem ersten Aufschlag mit der Filzkugel noch klare Regeln geben muss.

Landesliga & Hallen-Ausweiche

Der Gastgeber hat für seine Heimpartien eine Halle im Talon zu haben, sodass auch gespielt werden kann, wenn das Wetter am Spieltag Kapriolen schlägt. Henneis: „Diese Spieler müssen alle einen negativen Covid-Test vorweisen, sonst gibt es keinen Zutritt zur Halle. Eine Nachschärfung ist da notwendig, wenn man bedenkt, dass für den Kantinenbesuch ein negativer Covid-Test Pflicht ist, für einen Spieler auf dem Platz aber nicht.“

Gastronomie

Hier kommt auf alle Vereine eine große Verantwortung zu. Gäste und Angehörige der Teams werden einen negativen Corona-Nachweis zum Konsumieren von Speisen oder Getränken in den jeweiligen Sportplatzkantinen benötigen. Der Kreisobmann appelliert hier an alle, die Regeln strikt einzuhalten, denn Verfehlungen könnten schnell ein Ende der Lockerungen bedeuten: „Es hat gereicht, dass wir im Vorjahr die Meisterschaft nur auf freiwilliger Basis ausrichten konnten. Ähnliches will ich nicht noch einmal erleben!“

Wettkampfgedanke

Vor allem der Tennis-Nachwuchs lechzt danach, sich endlich mit Gleichaltrigen anderer Vereine zu messen. Henneis: „Das ist super, aber wir dürfen nicht fahrlässig werden!“