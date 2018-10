Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga übernahm Christoph Prinz vom langjährigen Sportlichen Leiter Harald Wels dessen Agenden. Die NÖN wollte von ihm wissen, wie er an seine neue Aufgabe im Klub herangeht.

NÖN: Harald Wels überließ dir große Fußstapfen, denen du nun folgst. Wie bist du zum Job des Teammanagers gekommen?

Christoph Prinz: Also noch einmal Hut ab vor Harald Wels und höchster Respekt vor seiner geleisteten Arbeit. Unglaublich, wie viel Zeit und Energie von ihm in das Projekt KTK in den letzten Jahren persönlich gesteckt wurden. Eigentlich wollte ich in Krems meine Freizeit mit Sport und Familie beim KTK genießen. Daher habe ich mir nach dem Abgebot der Sportlichen Leitung noch eine kurze Bedenkzeit ausbedungen, bevor ich endgültig meine Zusage gab.

Wie schaut die Kaderplanung für den neuen Bundesligisten KTK aus?

Das Team 2019 steht. Vorstand und Sponsoren haben in den letzten Wochen gemeinsam intensiv am KTK-Team 2019 gearbeitet.

Kannst du bereits konkrete Namen nennen?

Jan Stančik wird in Absprache mit dem UTC Gedersdorf wieder zu uns zurückkehren. Der slowakische Routinier wird unser einziger Legionär sein. Mit den zwei jungen Stockerauern Andreas Kramer und Philip Aplienz, 18 und 20 Jahre alt, wurden Rohdiamanten aus der Region verpflichtet.

Was hast du dir mit der Mannschaft im nächsten Jahr als Ziel gesetzt?

Vorrangig den Klassenerhalt, aber langfristig wollen wir in der Bundesliga, akkordiert mit unserem Budget, noch wettbewerbsfähiger werden. Die Mischung von Routiniers und unseren erfolgshungrigen Youngsters sollte die Basis dazu sein.

Was wird der Klub in Zukunft tun, um sogenannte Eigengewächse im Verein zum Blühen zu bringen?

Derzeit müssen wir noch ein wenig Geduld haben, aber zuletzt wurde sehr viel in den Nachwuchs investiert. Wir wollen uns akribisch weiterentwickeln. Die Unter-10-Mannschaft belegte im Landesfinale zuletzt Rang vier. Gregor Dadak und Stefan Schmid leisten hier wirklich hervorragende Arbeit. Im Winter werden wir auch zusätzliche Trainingseinheiten anbieten.